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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Tuğba Danışmaz finale atladı

BAHADIR BEYARSLAN
Tuğba Danışmaz finale atladı

Milli atletimiz, 3 adım atlama elemelerinde 14,09 metrelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Tuğba Danışmaz bu akşam 19.50’de madalya için piste çıkacak

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün sporcularımız fırtına gibi eserken, dün de kaldığımız yerden devam ettik. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde yarışan Tuğba Danışmaz, adını finale yazdırdı. 23 yaşındaki atlet, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı. Danışmaz, bu akşam 19.50'de madalya için piste çıkacak. Yarış sonrası heyecanlı bir şekilde duygularını paylaşan milli sporcu, "Hedefimde madalya almak var. İnşallah yarın (bugün) dileğimi gerçekleştirerek amacıma ulaşırım" diye konuştu.

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Tuğba Danışmaz finale atladı
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