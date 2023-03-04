Tuğba Danışmaz finale atladı

Milli atletimiz, 3 adım atlama elemelerinde 14,09 metrelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Tuğba Danışmaz bu akşam 19.50’de madalya için piste çıkacak
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün sporcularımız fırtına gibi eserken, dün de kaldığımız yerden devam ettik. Kadınlar 3 adım atlamaelemelerinde yarışanTuğba Danışmaz, adınıfinale yazdırdı. 23 yaşındaki atlet, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı. Danışmaz, buakşam 19.50'de madalyaiçin piste çıkacak. Yarış sonrası heyecanlı bir şekilde duygularını paylaşan milli sporcu, "Hedefimdemadalyaalmak var.İnşallah yarın(bugün) dileğimigerçekleştirerekamacıma ulaşırım" diye konuştu.