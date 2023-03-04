Tuğba Danışmaz finale atladı

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün sporcularımız fırtına gibi eserken, dün de kaldığımız yerden devam ettik.23 yaşındaki atlet, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı.Yarış sonrası heyecanlı bir şekilde duygularını paylaşan milli sporcu,diye konuştu.