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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Yüreğıne sağlık Emine Hatun Mechaal

Yüreğıne sağlık Emine Hatun Mechaal
TÜRKİYE'Yİ yasa boğan deprem felaketinde Hatay'da yakınlarını kaybeden Emine Hatun Mechaal, 3000 metrede final koştu. Milli sporcumuz, 9.22.12'lik derecesiyle 13. oldu. Aynı kategorideki diğer sporcumuz Yasemin Can ise sakatlık yaşayınca yarışı bitiremedi. Emine Hatun yarıştan sonra "Hep birlikte zor dönemler geçiyoruz. Evlerimiz yıkıldı, çok büyük kayıplar yaşadık. Bütün depremzedeler için koştum" dedi. Erkekler üç adım atlama finalinde ise Batuhan Çakır, organizasyonu 9. tamamladı. 1500 metre elemelerinde Şilan Ayyıldız finale kalamadı.

YILDIZLARIN REKOR GECESİ
İSTANBUL'DA rekorlar da peş peşe geldi. 1500 metrede Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, 3.33.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Ingebrigtsen, Avrupa Salon Şampiyonalarındaki dördüncü altın madalyasını elde etti. Kadınlar pentatlonda 800 metre yarışında Belçikalı Nafissatou Thiam, 5055 puanla dünya rekoru kırıp altın madalya aldı. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın şampiyonu Thiam, İstanbul'da da şovunu sürdürdü.

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Yüreğıne sağlık Emine Hatun Mechaal
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