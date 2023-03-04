Yüreğıne sağlık Emine Hatun Mechaal

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan deprem felaketinde Hatay'da yakınlarınıkaybedenEmine HatunMechaal, 3000 metrede final koştu. Milli sporcumuz, 9.22.12'lik derecesiyle 13. oldu. Aynı kategorideki diğer sporcumuz Yasemin Can ise sakatlık yaşayınca yarışı bitiremedi. Emine Hatun yarıştan sonra "Hep birliktezor dönemler geçiyoruz.Evlerimiz yıkıldı, çokbüyük kayıplar yaşadık.Bütün depremzedeler içinkoştum" dedi. Erkekler üç adım atlama finalinde ise Batuhan Çakır, organizasyonu 9. tamamladı. 1500 metre elemelerinde ŞilanAyyıldız finale kalamadı.
YILDIZLARIN REKOR GECESİ
İSTANBUL'DA rekorlar da peş peşe geldi. 1500 metrede Norveçli atlet JakobIngebrigtsen, 3.33.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Ingebrigtsen, Avrupa Salon Şampiyonalarındaki dördüncü altın madalyasını elde etti. Kadınlar pentatlonda 800 metre yarışındaBelçikalı NafissatouThiam, 5055 puanladünya rekoru kırıp altınmadalya aldı. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın şampiyonu Thiam, İstanbul'da da şovunu sürdürdü.