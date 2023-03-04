Yüreğıne sağlık Emine Hatun Mechaal

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan deprem felaketinde3000 metrede final koştu. Milli sporcumuz, 9.22.12'lik derecesiyle 13. oldu. Aynı kategorideki diğer sporcumuzise sakatlık yaşayınca yarışı bitiremedi. Emine Hatun yarıştan sonra "" dedi. Erkekler üç adım atlama finalinde iseorganizasyonu 9. tamamladı. 1500 metre elemelerindefinale kalamadı.İSTANBUL'DA rekorlar da peş peşe geldi. 1500 metrede3.33.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Ingebrigtsen, Avrupa Salon Şampiyonalarındaki dördüncü altın madalyasını elde etti. Kadınlar pentatlonda2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın şampiyonu Thiam, İstanbul'da da şovunu sürdürdü.