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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Altın kız Tuğba

Altın kız Tuğba

3 adım atlamada 14.31’e ulaşan milli sporcumuz altın madalya aldı. Bu atlayışı ile Türkiye rekorunu da kıran Danışmaz İstanbul’da düzenlenen organizasyonda ilk madalyamızı kazanmayı başardı

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyasını Tuğba Danışmaz ile 3 adım atlamada aldı. 24 yaşındaki sporcumuz ilk denemesinde 14.31'e ulaşarak ilk sıraya çıkarken İtalyan Dariya Derkach 14.20'lik derecesi ile takip etti. Son denemesinde İtalyan sporcu derecesini geçemeyince Tuğba Danışmaz son atlamasına çıkmadan altın madalyaya ulaştı ve gözyaşları ile bayrağımızı açtı. Tuğba Danışmaz 14.31'lik atlayışı ile Türkiye rekorunu da kırarken, İstanbul'daki şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Milli sporcumuz, "Yarışa az bir zaman kala depremler oldu. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere ve bütün Türk halkına armağan ediyorum" mesajını verdi.



ERSU ŞAŞMA 11. OLDU
ERSU Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 11. oldu ve finale yükselemedi. 5.40'lık yüksekliği 3'üncü hakkında geçen Şaşma, ardından 5.55'i ilk hakkında aşmayı başardı. Daha sonra 5.65'i deneyen milli sporcumuz, 3 hakkında da bu yüksekliği geçemedi. Ersu Şaşma, 5.55 ile sezonun kendisi adına en iyi derecesini yapmasına rağmen ilk 8 sporcu arasına kalamadı ve final şansını yitirdi. Erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler ise final bileti alamadı. Dördüncü ve son seride piste çıkan Mikdat Sevler, 7,83'lük derecesiyle 6. sırada yer aldı. Milli atlet, bu sonuçla yarı finale kalamadan elendi.

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Altın kız Tuğba
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