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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Ben görevimi yaptım

BAHADIR BEYARSLAN
Ben görevimi yaptım

Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz, gözyaşlarıyla altın madalyayı boynuna taktı. 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırarak birincilik kürsüsüne çıkan milli atletimiz, "Bana verilen desteği karşılıksız bırakamazdım. Ödülümü depremzedelere bağışlıyorum" dedi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada şampiyon olan Tuğba Danışmaz, dün gerçekleştirilen törenle altın madalyasını boynuna taktı. 14.31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekorunu da kıran milli sporcumuzun madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. İstanbul'daki şampiyonada İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamayan 23 yaşındaki atlet, çok çalışıp hedefe ulaştığını belirterek, "Kendi ülkemizde bana inanılmaz bir destek vardı. Ben de bunu karşılıksız bırakamazdım. Türkiye'de düzenlenen böyle bir organizasyona daha kalabalık bir sporcu grubuyla katılmalıydık. Ben kendi üzerime düşeni yaptım. Bana verilen ödülü depremzedelere bağışlıyorum" dedi.

REKORLU SONUNCULUK
Erkekler 4x400 bayrak yarışı finalinde Oğuzhan Kaya, Berke Akçam, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan milli takımımız, 3.09.41'lik zamanıyla Türkiye rekoru kırsa da mücadeleyi son sırada tamamladı. Yarışı Belçika 3.05.83 ile birinci bitirirken, Fransa ikinci oldu.

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