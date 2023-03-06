Ben görevimi yaptım

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada şampiyon olan Tuğba Danışmaz, dün gerçekleştirilen törenle altın madalyasını boynuna taktı.İstanbul'daki şampiyonada İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamayan 23 yaşındaki atlet, çok çalışıp hedefe ulaştığını belirterek, "Kendi ülkemizde bana inanılmaz bir destek vardı. Ben de bunu karşılıksız bırakamazdım. Türkiye'de düzenlenen böyle bir organizasyona daha kalabalık bir sporcu grubuyla katılmalıydık.dedi.Erkekler 4x400 bayrak yarışı finalinde Oğuzhan Kaya, Berke Akçam, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan milli takımımız, 3.09.41'lik zamanıyla Türkiye rekoru kırsa da mücadeleyi son sırada tamamladı. Yarışı Belçika 3.05.83 ile birinci bitirirken, Fransa ikinci oldu.