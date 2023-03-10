Bir madalyadan fazlasını kazandık

“Sportif yönüyle matematiksel olarak çok başarılı olduk çünkü organizasyonu 14. sırada tamamladık. Tuğba bir madalyadan fazlasını kazandırdı, onu örnek alacak çok fazla çocuk olacak. 2024 Dünya Yürüyüş Şampiyonası’na da adayız”
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak bekledikleri madalya sayısına ulaşamadıklarını söyledi. Şampiyona öncesi büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Çintimar, milli sporcuların aldığı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Sportif yönüyle matematiksel olarak çok başarılı olduk çünkü organizasyonu 14. sırada tamamladık. Ama en az3 madalya beklediğimiziçin de 'başarılı olamadık'diyebiliriz. Madalya beklediğimiz iki sporcumuz yarışmada günlerinde değillerdi. Daha başarılı olabilirdik.
ERSU ŞAŞMA'NIN DERECEYE GİREMEMESİ BİZİ ÜZDÜ
Dünya Şampiyonası ve olimpiyat dahil son 5 yarışta final atlamış Ersu Şaşma'nın dereceye girememesi bizi son derece üzdü. Yarış 5.80'le kazanıldı. Ersu bütün organizasyonları 5.80 üzeri atlayarak kazandı ama burada 5.65'te takıldı. Yine 4x400metre bayrak takımımızda ilksporcumuzun takozdan çıkıştayapmış olduğu bir hatayla geçkalması, takımın motivasyonolarak geri düşmesine yol açtı. Türkiye rekoru kırdık ama hedefimiz Avrupa'da kürsüye çıkmaktı. 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz, bir madalyadan fazlasını kazandırdı, onu örnek alacak çok fazla çocuk olacak. Tuğba Danışmaz bu başarısını sürdürecektir. Son 2 yıldır yükselişte. 2024 ve 2028'de olimpiyatlardaülkemizi en iyi şekildetemsil edecektir. Hem çok çalışkan hem de disiplinli. Yaklaşık 3 yıldır çok sıkı antrenman yapıyorlar ve karşılığını aldılar.
KATILIM AZ, BAŞARI ÇOK OLSUN
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla gittiklerini vurgulayan federasyon başkanı Çintimar, "50-60 atlet değil gerekirse 10 kişiyle gidelim olimpiyata ama kürsüdeki yerlerimizi alalım" ifadelerini kullandı.
İSPANYA YA DABİZE VERECEKLER
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katkısıyla Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı yaşanan depreme rağmen iptal etmeyip en iyi şekilde yaptıklarını vurgulayan Çintimar, "Devletimizin, hükümetimizin, bakanımızın, İstanbul Valiliğimizin, belediye başkanlığımızın gayretiyle bu organizasyonu en güzel şekilde yaptık. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yapmadıkça olimpiyat alma şansınız geriye gidiyor. Biz bu organizasyonu da yapabileceğimizi gösterdik. 2024 Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na da adayız. Ya İspanya ya da bize verecekler. 21 Mart'ta açıklanacak. Bu organizasyonu da bize vereceklerine inanıyoruz" dedi.
AFAD'A 20 BİN DOLAR BAĞIŞLADI
ATLETİZM Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Miltiadis Tentoglou'nun depremzedeler için bağış yaptığını söyleyip şu bilgiyi verdi: "Bu organizasyonda uzunatlamayı kazanan, aynı zamanda olimpiyatşampiyonu olan Tentoglou, olimpiyattagiymiş olduğu çivili ayakkabıyıkendi ülkesinde açık artırımla 20bin dolara sattı ve bizim aracılığımızladepremzedeler için AFAD'a bağışladı. Bu önemli bir şey. Bu organizasyonda bir dünya rekoru kırıldı. Buradaki en büyük kazanımımız, ülke olarak büyük hasar almamıza rağmen Avrupa'nın en önemli organizasyonunu yapacak kadar da güçlü olduğumuzu dünya atletizmine gösterdik. 600'ü sporcu, 3 bine yakın misafirimiz vardı. Tarihimizde ilk defabüyük bir atletizm şampiyonası gerçekleştirdik.Bu camiamız ve Türk sporuiçin önemliydi. Çok iyi geri dönüşleraldık. İnsanların normal hayata dönmesiadına da bir adımdı."