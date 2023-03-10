Bir madalyadan fazlasını kazandık

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak bekledikleri madalya sayısına ulaşamadıklarını söyledi. Şampiyona öncesi büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Çintimar, milli sporcuların aldığı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Sportif yönüyle matematiksel olarak çok başarılı olduk çünkü organizasyonu 14. sırada tamamladık.Madalya beklediğimiz iki sporcumuz yarışmada günlerinde değillerdi. Daha başarılı olabilirdik.Dünya Şampiyonası ve olimpiyat dahil son 5 yarışta final atlamış Ersu Şaşma'nın dereceye girememesi bizi son derece üzdü. Yarış 5.80'le kazanıldı. Ersu bütün organizasyonları 5.80 üzeri atlayarak kazandı ama burada 5.65'te takıldı.Türkiye rekoru kırdık ama hedefimiz Avrupa'da kürsüye çıkmaktı. 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz, bir madalyadan fazlasını kazandırdı, onu örnek alacak çok fazla çocuk olacak. Tuğba Danışmaz bu başarısını sürdürecektir. Son 2 yıldır yükselişte.Hem çok çalışkan hem de disiplinli. Yaklaşık 3 yıldır çok sıkı antrenman yapıyorlar ve karşılığını aldılar.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla gittiklerini vurgulayan federasyon başkanı Çintimar, "50-60 atlet değil gerekirse 10 kişiyle gidelim olimpiyata ama kürsüdeki yerlerimizi alalım" ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katkısıyla Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı yaşanan depreme rağmen iptal etmeyip en iyi şekilde yaptıklarını vurgulayan Çintimar, "Devletimizin, hükümetimizin, bakanımızın, İstanbul Valiliğimizin, belediye başkanlığımızın gayretiyle bu organizasyonu en güzel şekilde yaptık. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yapmadıkça olimpiyat alma şansınız geriye gidiyor. Biz bu organizasyonu da yapabileceğimizi gösterdik. 2024 Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na da adayız. Ya İspanya ya da bize verecekler. 21 Mart'ta açıklanacak. Bu organizasyonu da bize vereceklerine inanıyoruz" dedi.ATLETİZM Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Miltiadis Tentoglou'nun depremzedeler için bağış yaptığını söyleyip şu bilgiyi verdi: "Bu önemli bir şey. Bu organizasyonda bir dünya rekoru kırıldı. Buradaki en büyük kazanımımız, ülke olarak büyük hasar almamıza rağmen Avrupa'nın en önemli organizasyonunu yapacak kadar da güçlü olduğumuzu dünya atletizmine gösterdik. 600'ü sporcu, 3 bine yakın misafirimiz vardı.