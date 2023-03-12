Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi!
Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:23

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi!

DHA
Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi!

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım finale yükseldi.

Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı Hollandalı rakipleri Dick Jaspers ve Jean Paul de Bruıjn'ni başa baş giden mücadelelerin sonunda yenerek finale yükseldiler.

Semih Saygıner yarı final maçında Hollandalı Dünya 1 numarası Dick Jaspers'ı 40-30 mağlup etti.

Tayfun Taşdemir ise Jean Paul de Bruıjn'n 40-39 yenmeyi başararak Türkiye'yi finale taşıdı. Finaldeki rakip İsveç - İspanya maçının galibi olacak. TSİ 18.00'de başlayacak final mücadelesinde Türkiye kazanırsa 3'üncü kez üst üste milli takımlarda dünya şampiyonu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Vefa bir semttir
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak
Yine aynı yerde, en baştan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA