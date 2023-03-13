Paola Egonu için skandal manşet! "1 milyon Euro karşılığında..."

"1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA İTALYA'NIN IRKÇI OLDUĞUNU UNUTUR"

Uğradığı ırkçı saldırılar sebebiyle çocuk bile doğurmaktan çekindiğini ifade eden Egonu için İtalya basını skandal bir manşete imza attı. Libero gazetesi dünya yıldızı olan voleybolcu için "Egonu 1 milyon euro karşılığında İtalya'nın ırkçı olduğunu unutur." başlığını attı.

Libero gazetesinin haberinde; 'Egonu, Vero Volley'nin teklif ettiği yaklaşık bir milyon avro karşılığında ırkçı İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Ne var biliyor musun sevgili Paola Egonu? Yuvana hoş geldin, savurgan, yani malını çarçur ettikten, bir süre sevgisizlik ve ideolojik sapmadan sonra doğru yola dönen evlat gibi hoş geldin diyoruz. Ama şimdi lütfen sadece kafanızda var olan ırkçı bir İtalya'ya yönelik öfkeyi durdurun." yazıldı.