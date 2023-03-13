Paola Egonu için skandal manşet! "1 milyon Euro karşılığında..."

Bu sezon başında Vakıfbank'a transfer olan İtalyan voleybolcu Paola Egonu, son dönemlerde yaşadığı ırkçı saldırılar sebebiyle gündem olmuştu. Vakıfbank'ın dünya yıldızı voleybolcusu Egonu için İtalyan gazetesi skandal bir manşete imza attı.
"ÇOK CANIM YANIYOR"
İtalya'nın ABD'ye karşı oynadığı karşılaşmanın ardından konuşan Egonu, 'Milli takıma devam edecek miyim? Bunu hala bilmiyorum. Şimdilik ara veriyorum çünkü çok canım yanıyor. Bir şeyler ters gittiğinde ilk saldırıya uğrayan ben oluyorum. Milli Takım'a ara vermeyi hak ettiğimi düşünüyorum." demişti.
"SAÇIM OLMADIĞI İÇİN DALGA GEÇİLDİ"
"Güzellik standardının benim beyaz olduğumu varsaydığım bir ortamda büyüdüm. Ve bilirsiniz; çocuklar çok sevimsiz olabiliyor. Her zaman en uzundum, siyahtım, bu buklelerle nefret edildim. Ne yazık ki; o zaman saçım olmadığı için benimle dalga geçildi."
İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Paola Egonu yıllık 1 milyon euro karşılığında Milano'nun teklifine evet dedi. İtalyan gazetelerine göre Egonu, 2018-19 sezonunda Novara'dan 150 bin euro, 2019-21'de İmoco'dan 400 bin ve 2021-22 sezonunda yine Imoco'dan 700 bin euro alıyordu.
"1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA İTALYA'NIN IRKÇI OLDUĞUNU UNUTUR"
Uğradığı ırkçı saldırılar sebebiyle çocuk bile doğurmaktan çekindiğini ifade eden Egonu için İtalya basını skandal bir manşete imza attı. Libero gazetesi dünya yıldızı olan voleybolcu için "Egonu 1 milyon euro karşılığında İtalya'nın ırkçı olduğunu unutur." başlığını attı.
Libero gazetesinin haberinde; 'Egonu, Vero Volley'nin teklif ettiği yaklaşık bir milyon avro karşılığında ırkçı İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Ne var biliyor musun sevgili Paola Egonu? Yuvana hoş geldin, savurgan, yani malını çarçur ettikten, bir süre sevgisizlik ve ideolojik sapmadan sonra doğru yola dönen evlat gibi hoş geldin diyoruz. Ama şimdi lütfen sadece kafanızda var olan ırkçı bir İtalya'ya yönelik öfkeyi durdurun." yazıldı.