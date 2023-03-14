Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.3.2023

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Chelsea kapılarını iftar için açacak
İngıltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında 26 Mart Pazar günü iftar verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Çadırı projesiyle düzenleyeceğimiz iftarı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğunu tanımak, halkı dini hoşgörüye teşvik etmek için 26 Mart Pazar gününü heyecanla bekliyoruz" denildi.

Milli Takım'a yeni sağ bek
ALMANYA Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Mehmet Aydın, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giyen Aydın, gelecekte Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz ile görüştüğünü bildiren 21 yaşındaki sağ bek, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi" dedi. Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, bu sezon Bundesliga'da 19 maçta oynadı.

'En değerli şampiyonluk'
ALMANYA'DA düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda zirveye çıkan Semih Saygıner-Tayfun Taşdemir ikilisi, şampiyonluk kupasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan ve mutluluğunu dile getiren Saygıner, "Türkiye, milli takımlar düzeyinde dünyada 1 numara. Böyle bir zor dönemde, bu başarıyı getirmek bizi çok mutlu etti. Bu başarıyla, insanların yüzünde ufak bir tebessüm yaşatabildiysek, bizim için en değerlisi o" dedi. Taşdemir ise Türkiye'nin üst üste 3. defa dünya şampiyonu olduğuna vurgu yapıp, "İçinde olduğumuz ortam, ustayla olan birlikteliğimiz ve milli takım, sevincimi katladı. Bu anlamda çok özeldi benim için" ifadelerini kullandı.

Kanarya'nın uçuşunu Karşıyaka durdurdu
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 102-98 mağlup oldu. İzmir ekibinde Kuzminskas 23, Angola ve Mccollum da 20'şer sayıyla zaferde başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Motley ile Wilbekin'in 17'şer sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kanarya'nın ligdeki 8 galibiyetlik serisi sona ererken, İzmir ekibi üst üste 4. kez parkeden kazanarak ayrıldı. Böylece Türk Telekom haftayı lider kapattı.

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