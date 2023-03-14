Haber hattı

İngıltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında 26 Mart Pazar günü iftar verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Çadırı projesiyle düzenleyeceğimiz iftarı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz.denildi.ALMANYA Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Mehmet Aydın, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.Aydın, gelecekte Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz ile görüştüğünü bildiren 21 yaşındaki sağ bek, "Geçen yaz benimle iletişime geçti vededi. Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın,ALMANYA'DA düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda zirveye çıkan Semih Saygıner-Tayfun Taşdemir ikilisi, şampiyonluk kupasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan ve mutluluğunu dile getiren Saygıner, "Türkiye, milli takımlar düzeyinde dünyada 1 numara. Böyle bir zor dönemde, bu başarıyı getirmek bizi çok mutlu etti.dedi. Taşdemir ise Türkiye'nin üst üste 3. defa dünya şampiyonu olduğuna vurgu yapıp, "İçinde olduğumuz ortam,Bu anlamda çok özeldi benim için" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 102-98 mağlup oldu. İzmir ekibindezaferde başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Motley ile Wilbekin'in 17'şer sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kanarya'nın ligdeki 8 galibiyetlik serisi sona ererken, İzmir ekibi üst üste 4. kez parkeden kazanarak ayrıldı.