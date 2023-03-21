Haber turu

İstanbul'daki finaldeBurna Boy sahnede
İSTANBUL'DA Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde yapılacak şovlarda Grammy ödüllü şarkıcı Burna Boy'un yer alacağı öğrenildi. Pepsi'nin katkıları ilesunulacak tören için çok heyecanlı olduğunusöyleyen Nijeryalı şarkıcı, "İstanbul'da heyecanlı ve sihirli anlar yaşatacağıma eminim. Sunacaklarımla tüm dünyayı şaşırtacağım!" diyerek herkesi İstanbul'daki final maçına davet etti
F.Bahçe ve Efes'insınavları Tivibu'da
TÜRK Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague heyecanını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. FenerbahçeBeko, ertelenen maçta bugün saat20.15'te Olimpia Milano'yu konuk edecek. Anadolu Efes ise perşembe günü Almanya'da Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 22.00'de başlayacak. Hem Kanarya'nın hem de Efes'in play-off öncesi kritik maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sakaryaspor, eksikBodrum'u avladı: 2-1
SPOR Toto 1. Lig'de 27. haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi. 39'da Celal Dumanlı ikinci sarıdan kırmızıkart görünce konuk ekip 10 kişi kaldı. Sakarya, 43'te Roshi'nin golüyle öne geçti. Bodrum, 50'de Kenan Özer'le durumu eşitlese de 83'te Bülent Uzun, yeşil-siyahlıları zafere taşıdı. Sakarya 46 puana yükselirken, Bodrum 41 puanda kaldı
El Clasico'daTürkiye için çağrı
DÜNYANIN dört bir yanından 500 milyondan fazla futbolseverin takip ettiği, 95 bin taraftarın ise statta izlediği Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçında Türkiye'de yaşanan depremler için dayanışma çağrısı yapıldı. CampNou'daki skorboard ve saha içi reklampanolarında, afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı. Maçı Barcelona 2-1 kazadı.