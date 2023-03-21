Haber turu

İSTANBUL'DA Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde yapılacak şovlarda Grammy ödüllü şarkıcıyer alacağı öğrenildi."İstanbul'da heyecanlı ve sihirli anlar yaşatacağıma eminim. Sunacaklarımla tüm dünyayı şaşırtacağım!" diyerek herkesi İstanbul'daki final maçına davet ettiTÜRK Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague heyecanını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.konuk edecek.ise perşembe günü Almanya'daile kozlarını paylaşacak. Mücadele 22.00'de başlayacak. Hem Kanarya'nın hem de Efes'in play-off öncesi kritik maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.SPOR Toto 1. Lig'de 27. haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi.Sakarya, 43'te Roshi'nin golüyle öne geçti. Bodrum, 50'de Kenan Özer'le durumu eşitlese de 83'te Bülent Uzun, yeşil-siyahlıları zafere taşıdı. Sakarya 46 puana yükselirken, Bodrum 41 puanda kaldıDÜNYANIN dört bir yanından 500 milyondan fazla futbolseverin takip ettiği, 95 bin taraftarın ise statta izlediği Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçında Türkiye'de yaşanan depremler için dayanışma çağrısı yapıldı.afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı. Maçı Barcelona 2-1 kazadı.