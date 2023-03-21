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Giriş Tarihi: 21.3.2023

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Haber turu
İstanbul'daki finalde Burna Boy sahnede
İSTANBUL'DA Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde yapılacak şovlarda Grammy ödüllü şarkıcı Burna Boy'un yer alacağı öğrenildi. Pepsi'nin katkıları ile sunulacak tören için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Nijeryalı şarkıcı, "İstanbul'da heyecanlı ve sihirli anlar yaşatacağıma eminim. Sunacaklarımla tüm dünyayı şaşırtacağım!" diyerek herkesi İstanbul'daki final maçına davet etti

F.Bahçe ve Efes'in sınavları Tivibu'da
TÜRK Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague heyecanını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ertelenen maçta bugün saat 20.15'te Olimpia Milano'yu konuk edecek. Anadolu Efes ise perşembe günü Almanya'da Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 22.00'de başlayacak. Hem Kanarya'nın hem de Efes'in play-off öncesi kritik maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sakaryaspor, eksik Bodrum'u avladı: 2-1
SPOR Toto 1. Lig'de 27. haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi. 39'da Celal Dumanlı ikinci sarıdan kırmızı kart görünce konuk ekip 10 kişi kaldı. Sakarya, 43'te Roshi'nin golüyle öne geçti. Bodrum, 50'de Kenan Özer'le durumu eşitlese de 83'te Bülent Uzun, yeşil-siyahlıları zafere taşıdı. Sakarya 46 puana yükselirken, Bodrum 41 puanda kaldı

El Clasico'da Türkiye için çağrı
DÜNYANIN dört bir yanından 500 milyondan fazla futbolseverin takip ettiği, 95 bin taraftarın ise statta izlediği Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico maçında Türkiye'de yaşanan depremler için dayanışma çağrısı yapıldı. Camp Nou'daki skorboard ve saha içi reklam panolarında, afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı. Maçı Barcelona 2-1 kazadı.

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