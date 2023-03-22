Haber hattı

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Giriş Tarihi: 22.3.2023

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18 kişilik Paralimpik Sporcu Konseyi kuruldu
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sporcu Konseyi ve Alt Kurul Başkanları tanıtım ve tanışma toplantısı gerçekleşti. Organizasyona Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Genel Sekreter İbrahim Gümüşdal'ın yanı sıra alt kurul başkanları ve paralimpik sporcular katıldı. Başkan Aksu, 18 sporcudan oluşan Paralimpik Sporcu Konseyi'ni ilk kez hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız, onların bundan böyle karar verme mercilerinde de yer almalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Altın yürekli Miladinov
BULGAR milli yüzücü Josif Miladinov, 2021 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayı açık artırmayla 4 bin levaya (41 bin 680 lira) satarak gelirini Türkiye'deki depremzedelere bağışladı. Bulgaristan'ın Filibe kentinde yaşayan 20 yaşındaki milli yüzücü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir şey yapmak istediğini belirterek, "Televizyonda gördüklerime inanamadım. Kayıtsız kalamazdım. Madalyamı satışa çıkardım ve parayı gönderdim" dedi.

Premier Lig'de iftar arası
İNGILTERE Premier Lig yönetimi, Ramazan ayı süresince oynanacak akşam maçları için ekstra bir düzenlemeye gitti. Sky Sports'a göre; hakemler, görevlilerden yöneteceği karşılaşmadan önce oruç tutan bir futbolcu olup olmadığını öğrenecek. Futbolcuların oruçlarını sahada açabilmesi için uygun ortam oluşturulacak ve iftar vaktinde müsabakaya ara verilecek. Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, Manchester City'den Mahrez ve Chelsea'de oynayan Kante gibi isimlerin Ramazan ayında oruç tuttukları biliniyor.

Şampiyonlar Ligi Finalleri' sergisi, THY Lounge Business'ta
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın, 'UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri' temalı sergisi, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki özel yolcu salonu 'Lounge Business'ta açıldı. Sergiyi ziyaret eden Gerrard, Cafu ve Ronaldinho, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek finali izlemek için sabırsızlandıkları söyledi. Sergide finallere ait hakem forması, bayrak, top, bilet gibi hatıra ürünler de bulunuyor.
CEVDET ÖZDEMİR

Abdülkerim kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın milli forma hasreti bitmek bilmiyor. Daha önce aday kadroya çağrılan ve sakatlığı nedeniyle oynayamayan Abdülkerim, yine aynı sıkıntıyı yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyetiyle Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübü'nde devam edileceği açıklandı.

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