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Giriş Tarihi: 24.3.2023 00:53

Fenerbahçe Opet adını yarı finale yazdırdı! Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye rüzgarı

AA
Fenerbahçe Opet adını yarı finale yazdırdı! Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye rüzgarı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 yenilmesine rağmen tur atladı.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk 2 setini 25-23 ve 25-15 alan sarı-lacivertli ekip, durumu 2-0'a getirerek yarı finale çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın 3. setini 25-23 kazanan ev sahibi takım, skoru 2-1'e getirdi. Turu geçemeyeceği belli olsa da oyundan kopmayan Carraro Imoco Conegliano, dördüncü seti ise 25-20 alarak skorda 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın karar setini 15-13 önde bitiren ev sahibi takım, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmesinde sahasında yaptığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TÜRKİYE DAMGASI

Fenerbahçe Opet'in de yarı finale yükselmesiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk temsilcileri oluşturdu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde bir başka Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.

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Fenerbahçe Opet adını yarı finale yazdırdı! Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye rüzgarı
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