Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri MotoGP'de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı
Giriş Tarihi: 26.3.2023 22:01

MotoGP'de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı

AA
MotoGP’de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk etabı Portekiz Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunun ilk etabı, Portimao kentindeki 4,59 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Dünkü sprint yarışını da kazanan son şampiyon Bagnaia, istikrarlı bir tempoda sürdürdüğü yarışta bitiş çizgisini ilk sıra geçti ve sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Yarış boyunca zirve için birçok atak gerçekleştiren Aprilia ekibinin İspanyol pilotu Maverick Vinales, liderin 0.687 saniye gerisinde ikincilik, liderin 2.726 saniye arkasında kalan Mooney VR46 takımından İtalyan pilot Marco Bezzecchi ise üçüncülük elde etti. İtalyan pilot, kariyerinde ikinci kez podyuma adını yazdırdı.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ise pole pozisyonunda başlamasına rağmen yerini koruyamadığı yarışın ilk turlarında aracının dengesini kaybetti ve CryptoDATA RNF ekibinden Portekizli Miguel Oliveira'nın aracına çarptı. Kaza nedeniyle iki sürücü de yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 37 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 25

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 16

4. Johann Zarco (Fransa) 15

5. Jack Miller (Avustralya): 15

EN ÇOK OKUNANLAR

100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?
SON DAKİKA | Bahçeli'den zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu paravan adaydır"
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
"Temeli atılıp bırakıldığı" iddia edilmişti! Görüntüler paylaşıldı: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Bakan Akar açıkladı: MSB 30 bin personel alacak
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
ARKADAŞINA GÖNDER
MotoGP'de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA