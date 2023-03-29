Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dünya 3 numarası Tsitsipas'tan Miami Açık'a erken veda!
Giriş Tarihi: 29.3.2023 15:08

Dünya 3 numarası Tsitsipas'tan Miami Açık'a erken veda!

AA
Dünya 3 numarası Tsitsipas’tan Miami Açık’a erken veda!

Dünya 3 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, katıldığı Miami Açık'a son 16 turunda veda etti.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasının son 16 turunda, dünya 3 numarası Tsitsipas, Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.

Dünya 16 numarası Khachanov, 1 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Tsitsipas karşısında çıktığı 7. maçta ilk kez korttan galip ayrılan Rus tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Francisco Cerundolo ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer favorilerinden dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 2-0, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Fransız Quentin Halys'ı 2-0 yenerek adlarını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona: HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş başladı! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Kim kazanır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yoksun oğlum sen
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya 3 numarası Tsitsipas'tan Miami Açık'a erken veda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA