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Giriş Tarihi: 1.4.2023 21:05 Son Güncelleme: 1.4.2023 21:13

Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterciler için tebrik mesajı

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan milli halterciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk’ta  düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7'si altın, 6'sı gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli haltercilerimize başarılarının devamını diliyorum."

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterciler için tebrik mesajı
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