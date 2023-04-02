Orhan Ak’lı Trabzonspor’dan kötü başlangıç! Taraftarlardan flaş tepki...

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasında gol düellosu yaşanırken, ev sahibi bordo-mavililer sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Taraftarların tepki gösterdiği karşılaşmada, yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın sezon sonuna kadar teknik adamlık koltuğunu emanet ettiği Orhan Ak'ın yeni bir sayfa açma hayali gerçekleşmedi. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Adana Demirspor mücadelesinde geçici hoca olarak takımın başına geçen ve müsabakayı 4-1 kazanarak umut vaat eden Ak, dün akşamki skor karşısında hüsrana uğradı.

KUPA HAYALİ İÇİN UMUT VERMEDİLER

Abdullah Avcı döneminde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi hedeflerinden kopan ve Süper Lig'deki hedefinden uzaklaşan Karadeniz ekibi, Orhan Ak döneminde de taraftarları üzmeyi sürdürdü. Şampiyonluk yaşadığı sezondaki performansını bir kez daha aratan bordo-mavililer bu sezon 4'üncü kez bir maçta 4 ve üzeri gol yedi. Sezon sonunda Avrupa'ya gitme hayaliyle lige tutunmaya çalışan Trabzonspor, ligin 4'üncü sırasındaki Adana Demirspor'un yenildiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak bu avantajını da kaybetti. Önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan bordo-mavililer, dün akşamki performansıyla kupa hayaline dair taraftara umut vermedi.

TARAFTAR YENİ YÖNETİMİ İLK MAÇTA YALNIZ BIRAKTI

Takımın kötü gidişatı sonrasında girilen olağanüstü kongre süreci ve Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı'nın ayrılmasıyla tribünlerden uzaklaşan taraftalar, yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimini ilk maçında yalnız bıraktı. Az sayıda taraftarın ilgi gösterdiği müsabaka, 40 bin kişilik tribünlerde yalnızca 6 bine yakın taraftar yer aldı.

YUSUF YAZICI ISLIKLANDI

Yukatel Kayserispor karşısında sahada beklenilen performansı gösteremeyen oyunculardan Yusuf Yazıcı ile Uğurcan Çakır büyük tepki çekti. Orhan Ak'ın ilk 11'de görev verdiği Yusuf Yazıcı, verimsiz oyunu rakibe kaptırdığı toplar nedeniyle protesto edildi. Taraftarların ıslıkladığı Yazıcı ikinci devre yerini Bardhi'ye bıraktı, ancak Bardhi de mağlubiyete engel olamadı. Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşayan Yazıcı, eski başarılı günlerini arattı.

UĞURCAN'IN HAMLE YAPMAMASI ŞAŞIRTTI

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da, dün akşamki performansıyla büyük eleştiri aldı. Biri penaltı, kalesinde 4 gol gören milli oyuncu, penaltı golü dışındaki diğer gol pozisyonlarında rakibi karşısında hamle yapamaması ise şaşırttı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta kalesinde devleşen oyuncunun performansı taraftarı kızdırdı.

TEPKİLER GAZETE MANŞETLERİNDE

Öte yandan kentte yayın yapan gazeteler, bordo-mavililerin yenilgisini manşetlerine taşıdı. Futbolcuları eleştiri yağmuruna tutan gazeteler, '1 Nisan şakası' , 'Trabzonspor milli ara dönüşünde evinde tel tel döküldü, zor dostum zor', 'Fırtına'dan eser yok, ne oldu sana Uğurcan' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.