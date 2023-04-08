Bakan Kasapoğlu tenis kortunun açılışını yaptı! Bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor...

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, depremde ilk andan itibaren devlet ve millet olarak dayanışmanın, el ele vermenin omuz omuza çalışmanın en güçlü örneğinin sergilendiğini ve bu dayanışmanın aynı ruhla devam ettiğini belirtti. Bir yandan yaraları bir bir onarırken diğer yandan normalleşme için gerekenin yapıldığını kaydeden Kasapoğlu, bu süreçte sporun da olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz sporun sadece bir fiziksel aktivite, sadece bir oyun olmadığı hepimizin malumu. Bu anlamda da sporu, özellikle bu süreçte nasıl bir rehabilitasyon unsuru olarak bu anlamda yaraları sarmamızda bize güçlü bir destek unsuru olarak değerlendiririz, ona çalışıyoruz. Federasyonlarımız ve kulüplerimizle çok ciddi işbirliklerimiz var. Özellikle çadırkentler, konteynerkentler ve biliyorsunuz bakanlığımızın yurtları, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak şu an itibariyle yaşadıkları mekanlar... Buralardaki spor çalışmalarımızı pek çok alanda her geçen gün güçlendiriyoruz. Ve bugün de Tenis Federasyonumuz ile birlikte başlattığımız tenis eğitimi ve çalışmalar, bununla birlikte inşa edilen alanlar, kortlar devreye giriyor. Kahramanmaraş'ta bugün bunun başlangıcını yaptık. İşte görüyorsunuz gençlerimizin, çocukların bu anlamda ilgisini. İnanıyorum ki bu süreçte sporu pek çok branşıyla, değerli kulüplerimizle, federasyonlarımızla ve tabii ki hocalarımızla, burada antrenörlerimiz de var. Onlarla birlikte en güçlü şekilde değerlendireceğiz. Ve inşallah bu süreçte sporun o rehabilite eden yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimiz hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgisi, yeteneği açısından inşallah bu süreçte bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla destekleyeceğiz. Ben bu anlamda katkıları nedeniyle, tabii burada değerli valilerimiz bizle birlikte, değerli sivil toplum, değerli kurum kuruluşlar var bizlerle beraber. Her birine ve federasyonumuza teşekkür ediyorum."