Haber hattı

Saran: Çorbada ufak bir tuzumuz varsa ne mutlu
Kocaelinin İzmit ilçesinde Saran Grup tarafından inşa ettirilen Atatürk Spor Salonu büyük bir kalabalığın katılımıyla açıldı. Kocaeli'de 24'üncü spor salonunu hizmete sunduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "3 ay sonra25'incisini Şırnak'ta faaliyete geçireceğiz. Geçlerimizin etik değerleri olan insanlar olarak yetiştirilmesinde çorbada ufacıkbir tuzumuz varsa ne mutlu" yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından Saran, plaketle ödüllendirildi. SAMET YÜKSEL
Talisca'ya 9 milyon dolar
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, kulübü Al Nassr ile nikah tazeledi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle 2024'te sona erecek kontratını2026 yılına kadar uzatarak transferiddialarının önüne geçti. Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, bu sezon çıktığı 16 maçta 16 gol atıp, 1 asist yaptı. Sambacı'nın yıllık 9 milyon dolar (173milyon TL) kazanacağı öğrenildi.
Pique, Pep'ten kazık yedi
Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan sevgilisi Clara Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sport'taki habere göre; 24yaşındaki güzel,Pique'yi ManchesterCity'nin teknikdirektörü PepGuardiola ile aldattı. İspanyol menajerin, çocuklarıyla aynı okula giden Chia ile bu şekilde tanıştığı belirtildi.