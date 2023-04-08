Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 8.4.2023

Haber hattı

Haber hattı
Saran: Çorbada ufak bir tuzumuz varsa ne mutlu
Kocaelinin İzmit ilçesinde Saran Grup tarafından inşa ettirilen Atatürk Spor Salonu büyük bir kalabalığın katılımıyla açıldı. Kocaeli'de 24'üncü spor salonunu hizmete sunduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "3 ay sonra 25'incisini Şırnak'ta faaliyete geçireceğiz. Geçlerimizin etik değerleri olan insanlar olarak yetiştirilmesinde çorbada ufacık bir tuzumuz varsa ne mutlu" yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından Saran, plaketle ödüllendirildi. SAMET YÜKSEL

Talisca'ya 9 milyon dolar
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, kulübü Al Nassr ile nikah tazeledi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle 2024'te sona erecek kontratını 2026 yılına kadar uzatarak transfer iddialarının önüne geçti. Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, bu sezon çıktığı 16 maçta 16 gol atıp, 1 asist yaptı. Sambacı'nın yıllık 9 milyon dolar (173 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.

Pique, Pep'ten kazık yedi
Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan sevgilisi Clara Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sport'taki habere göre; 24 yaşındaki güzel, Pique'yi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ile aldattı. İspanyol menajerin, çocuklarıyla aynı okula giden Chia ile bu şekilde tanıştığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Anketlerde son durum ne? AK Partili Hamza Dağ: Erdoğan ilk turda kazanacak
TOGG İstanbul yollarında! Bakan Nebati 'Anlatılmaz yaşanır' diyerek paylaştı
Togg sevkiyatından yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti! Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Akşener'in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! Dönem medyası darbelere zemin hazırladı
Lastikçide işe başlamıştı 6 yılda holding yönetimine girdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA