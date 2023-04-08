Haber hattı

Kocaelinin İzmit ilçesinde Saran Grup tarafından inşa ettirilen Atatürk Spor Salonu büyük bir kalabalığın katılımıyla açıldı. Kocaeli'de 24'üncü spor salonunu hizmete sunduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,Geçlerimizin etik değerleri olan insanlar olarak yetiştirilmesindeyorumunu yaptı. Konuşmaların ardından Saran, plaketle ödüllendirildi. SAMET YÜKSEL2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, kulübü Al Nassr ile nikah tazeledi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle 2024'te sona erecekCristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, bu sezon çıktığı 16 maçta 16 gol atıp, 1 asist yaptı.Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan sevgilisi Clara Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sport'taki habere göre;İspanyol menajerin, çocuklarıyla aynı okula giden Chia ile bu şekilde tanıştığı belirtildi.