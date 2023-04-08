Türk sporcu çıkınca eyvah! diyorlar

Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda zirveye çıkarak üst üste 3. kez zafere ulaşan efsaneler SABAH Spor’a konuştu…
Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez Türkiye'ye zafer yaşatan SemihSaygıner ve Tayfun Taşdemir ile şampiyonluğun öyküsünü konuştuk.. 20 yılsonra aynı hırs ve tutkuyla bir arayagelen şampiyon bilardocular, dünya bilardosunuyıllardır nasıl domine ettiğimizi anlattı...
SEMİH SAYGINER: Şu an bütün dünya Türkiye'yi konuşuyor. Bir ekol oluşturduk. Eskiden bizi çerez olarak görüyorlardı, şimdi korkuyorlar. Kurada Türk sporcu çıktığı zaman 'Yandık' diyorlar…
TAYFUN TAŞDEMİR: Türk sporcularda hasetlik yoktur. Kabulleniş, güven vardır. Ustaya ve beceriye saygı vardır. 2003'teki şampiyonluğu unutamam. Öyle büyük bir heyecan vardı ki seyircilerin heyecandan elleri titredi.
YENİ NESİL GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR... Birlikte 20 sene sonra DünyaŞampiyonu oldunuz. 2003'deki ilkşampiyonluğunuz da Tayfun Taşdemirile. Neler diyeceksiniz?
Gerçeklerle hareket eden insanlaruyum sağlarlar birbirlerine. Süreklipozisyonları, hataları tartışıyoruz.Saygı çerçevesinde ilerliyorher şey. Bir de Tayfun ile özel durumumuzvar. 2003'te milli takımlardünya şampiyonasına dünya çapındaoyuncumuz yoktu. O dönemTayfun, iyi performans gösteriyorduama tecrübesi yoktu. Benim oradaabi olarak, usta olarak bir görevimvardı. Baskı unsuru olacak şeyleriortadan kaldırmam gerekiyordu.Bir şey öğretmek anlamında demiyorum,arkadaşlık kurduk. Aramızdakistatükoyu kaldırdık. Hiçunutmam bir gün antrenman sonrasıTayfun bana, "Usta bir şeyi merakediyorum, bizikim yenecek?" dedi.Bu çok önemli bir özgüven cümlesiydi. Türkiye'denkim gitse gerçektenşampiyon olur mu?
Biz domine ediyoruzbilardoyu, özellikle3 bant dalında öyle. "Türkiye'debir oyuncu kitlesivar, hangi ikiliyi yapsanızşampiyon olur" dedim, dediğimde çıktı. Çok iyi bilardocularvar. Şu an 16 yaşında Burak Haşhaş,21 yaş altı dünya gençler şampiyonu.Yeni Semihler, Tayfunlargümbür gümbür geliyor, gelecek.Gelmesi için de biz çaba sarf etmeliyiz.Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorumgeçmişte. İyi yaptığım için debir sürü yeni jenerasyon geliyor.
ELİMİZDE HER ŞEY VAR Kaç jenerasyon yakalananbu büyük başarıyı taşıyabilir?
Doğru hamleler yapılırsa tümspor branşlarında ülke başarılı olur.Bir politikamız olması gerekiyor.Türkiye bir Kore modeli olabilir.Nedir Kore modeli anlatayım... Korebugün dünya bilardo piyasasını yönetiyor.Bizde isteka üretilmiyor mu,masa üretilmiyor mu, oyuncu muyok? Her şey var. Yumurta, domates,yağ var ama menemen yapamıyoruz!Bunun için bizim daha görünürolmamız gerekiyor. Mesela Kore'debilardo tv kanalları var. Sürekli bilardoyayınlanıyor. Biz de yayınlayalım,anlatalım ki devam etsin. Sadecefutbola destek vermekle olmaz.
BENİM ENERJİM HERKESE YETER SEMİH SAYGINER: Dünya bizi konuşuyor. Dünya, 'Türkler geliyor aman Allah'ım'! diyor. Çok gerçekçi olarak söylüyorum, şuan bütün dünya Türkiye'yikonuşuyor. Şimdilerdekurada Türk sporcuçıktığı zaman 'yandık' diyorlar.Eskiden bizi çerez görüyorlardı,şimdi ise korkuyorlar. Bu sporu sevdirerek, gelecek nesile aşılamak, öğretmek lazım. Benim enerjim her yereyeter. Benim enerjim bitmez,herkese yetişirim. Dolayısıyla ben de bir ekol yarattığımı düşünüyorum. Gençler de geliyorlar arkadan. 8-10 yaşında çocuklar var, topa bir vuruyorlar akıllara zarar! Neden? Sevdirerekyapıyoruz bu işi ondandolayı. Her zaman destek vermek çok önemli.
BİZİMKİ NORMAL BİR SEVİNÇ DEĞİLDİ
SEMİH SAYGINER: Deprem hepimizi etkiledi. Bir hafta uyuyamadım. Fakat bir şekilde onarılmaya da ihtiyacımız var. İşte milli takım düzeyinde olduğu için bu aktivite, bizim yaşadığımız olay aslında bir dışa vurum. Bunu bir sevinme olarak görmeyin. Göçükten bir çocuk çıkarıldığında insanlar nasıl seviniyorsa, bu da öyle bir sevinme. Ağlayan biri değilim, taş kalpli falan değilim. Ama o anlarda ağladım. Ülkede yaşananlar çok ağırdı.
USTAMLA ARAMIZDA TAM BİR UYUM VAR 2003'ten itibaren7 şampiyonluğun 5'indesiz varsınız. Başroldeolmanızın sırrı ne?
Takım sporunu seviyorum.Özellikle millitakımlar olduğu zamançok daha fazla sorumlulukartıyor, zaferikazandıktan sonraki duygudurumu çok keyifli benimiçin. Hangisini tercihedersiniz derseniz, her zamanMilli Takım derim. Bireyseldede çok turnuva kazandım amaMilli Takım'da yaşadığım haz benimiçin çok daha farklıydı. Türkbilardosunda 4 farklı takım var,4'ü de Dünya Şampiyonu oldu.Türk sporcuların birbiriyle olanuyumu iyi. Bizde hasetlik yoktur.Kabulleniş, güven vardır. Ustalığave beceriye saygı vardır. Milli Takım'ı dünya klasmanında1 numaraya kadar yükselttiniz.Artık 'Hedef ülke olduk'diyebilir miyiz?
2003 ve 2004'te gelen şampiyonluklardansonra hep hedef ülkeydik.Milli takımlar bazındatoplamda sanıyorum 20 defa kürsüvar. 1 kere ikinci olmuşuz. Yanibu şu demek; 8 kere final oynamışız,1 kere kaybetmişiz. Çok büyükbir istatistik. Düşünün o kazanmaazmini ve gücünü.
KAZANDIM, SEVİNEMEDİM Unutamadığınız maç var mı?
Milli Takım olarak 2003'teki finalunutulmazdı. Karşımızda Belçikavar. Semih Usta maçını 3-1 kazandı.Ben 2-0 gerideyim. Sette 14-14'e geldi. 1 sayı alsam şampiyonuz.Yurt dışında yaşayan Türkler oradalar.Maç sayısını almak için uğraşıyorum,olmuyor. Baskı iyice arttı.Basit atışlar kaçıyor. Son sayıda maçıkazandık. Şampiyon olduk amasevinemedim bile. Dedim ki "Ustabu kadar mı kaçar". Seyirciler maçtansonra, "Etmediğimiz dua kalmadı"dediler. O şampiyonlukta seyircilerinheyecandan ellerinin zangırzangır titrediğini gördüm.
BASKI BAŞARIYA DÖNÜŞTÜ Semih Saygıner ile takımolmak nasıl bir his? TAYFUN TAŞDEMİR: Ustanın yanında bırakın bilardo oynamayı bazen konuşurken bile heyecanlanıyorum. Benim için de diğer sporcular için de çok özel bir yeri var. Usta ile 2001'de başlayan bir serüvenimiz var. O dönem ben yeni yeni başlıyorum. Ortağım ise Semih Saygıner gibi dev. Büyük baskıydı benim için. O baskıyı kaldırmak inanın çok zordu. Sonra beraber uzun antrenmanlar yapmaya başladık. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Takım arkadaşı olduk. Çalışmalarla o baskı ortadan kalktı ve başarıya dönüştü.
İÇİMİZ KAN AĞLIYORDU TAYFUN TAŞDEMİR: Las Vegas'ta ferdi dünya kupası vardı. Şampiyon olduğumda hiç sevinemedim. Çünkü Türkiye'de olan depremden dolayı içimiz kan ağlıyordu. Çok üzgündük. 2023'teki Dünya Şampiyonluğu'na kendi adıma 3 özel duygu ile gittim. İlki; Semih ustayla 20 yıl sonra tekrar aynı takımda olmak. İkincisi; Türkiye'nin deprem dolayısıyla yaşadığı özel ve zor durumu. Son olarak ise üst üste 3. dünya şampiyonluğu hedefi. Çünkü bu Türkiye'nin tarihinde yok. Zaferde bu üç özel duygunun getirdiği sevinç gerçekten büyük oldu.