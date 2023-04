Türk sporcu çıkınca eyvah! diyorlar

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez Türkiye'ye zafer yaşatanile şampiyonluğun öyküsünü konuştuk..Şu an bütün dünya Türkiye'yi konuşuyor. Bir ekol oluşturduk. Eskiden bizi çerez olarak görüyorlardı, şimdi korkuyorlar. Kurada Türk sporcu çıktığı zamandiyorlar…Türk sporcularda hasetlik yoktur. Kabulleniş, güven vardır. Ustaya ve beceriye saygı vardır. 2003'teki şampiyonluğu unutamam. Öyle büyük bir heyecan vardı ki seyircilerin heyecandan elleri titredi.Gerçeklerle hareket eden insanlaruyum sağlarlar birbirlerine. Süreklipozisyonları, hataları tartışıyoruz.Saygı çerçevesinde ilerliyorher şey.2003'te milli takımlardünya şampiyonasına dünya çapındaoyuncumuz yoktu. O dönemTayfun, iyi performans gösteriyorduama tecrübesi yoktu.Baskı unsuru olacak şeyleriortadan kaldırmam gerekiyordu.Bir şey öğretmek anlamında demiyorum,arkadaşlık kurduk.Hiçunutmam bir gün antrenman sonrasıTayfun bana,dedi.Bu çok önemli bir özgüven cümlesiydi.Biz domine ediyoruzbilardoyu, özellikle3 bant dalında öyle. "Türkiye'debir oyuncu kitlesivar, hangi ikiliyi yapsanızşampiyon olur" dedim, dediğimde çıktı. Çok iyi bilardocularvar. Şu an 16 yaşında21 yaş altı dünya gençler şampiyonu.Gelmesi için de biz çaba sarf etmeliyiz.Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorumgeçmişte. İyi yaptığım için debir sürü yeni jenerasyon geliyor.Doğru hamleler yapılırsa tümspor branşlarında ülke başarılı olur.Korebugün dünya bilardo piyasasını yönetiyor.Bizde isteka üretilmiyor mu,masa üretilmiyor mu, oyuncu muyok? Her şey var.Mesela Kore'debilardo tv kanalları var. Sürekli bilardoyayınlanıyor. Biz de yayınlayalım,anlatalım ki devam etsin.Dünya bizi konuşuyor. Dünya, 'Türkler geliyor aman Allah'ım'! diyor. Çok gerçekçi olarak söylüyorum,Bu sporu sevdirerek, gelecek nesile aşılamak, öğretmek lazım.Dolayısıyla ben de bir ekol yarattığımı düşünüyorum. Gençler de geliyorlar arkadan. 8-10 yaşında çocuklar var, topa bir vuruyorlar akıllara zarar!Her zaman destek vermek çok önemli.Deprem hepimizi etkiledi. Bir hafta uyuyamadım. Fakat bir şekilde onarılmaya da ihtiyacımız var. İşte milli takım düzeyinde olduğu için bu aktivite, bizim yaşadığımız olay aslında bir dışa vurum. Bunu bir sevinme olarak görmeyin. Göçükten bir çocuk çıkarıldığında insanlar nasıl seviniyorsa, bu da öyle bir sevinme. Ağlayan biri değilim, taş kalpli falan değilim. Ama o anlarda ağladım. Ülkede yaşananlar çok ağırdı.Takım sporunu seviyorum.Özellikle millitakımlar olduğu zamançok daha fazla sorumlulukartıyor, zaferikazandıktan sonraki duygudurumu çok keyifli benimiçin.Bireyseldede çok turnuva kazandım amaMilli Takım'da yaşadığım haz benimiçin çok daha farklıydı. Türkbilardosunda 4 farklı takım var,4'ü de Dünya Şampiyonu oldu.Kabulleniş, güven vardır. Ustalığave beceriye saygı vardır.2003 ve 2004'te gelen şampiyonluklardansonra hep hedef ülkeydik.Milli takımlar bazındatoplamda sanıyorum 20 defa kürsüvar. 1 kere ikinci olmuşuz. Yanibu şu demek; 8 kere final oynamışız,1 kere kaybetmişiz.Milli Takım olarak 2003'teki finalunutulmazdı. Karşımızda Belçikavar. Semih Usta maçını 3-1 kazandı.Ben 2-0 gerideyim. Sette 14-14'e geldi. 1 sayı alsam şampiyonuz.Maç sayısını almak için uğraşıyorum,olmuyor. Baskı iyice arttı.Basit atışlar kaçıyor. Son sayıda maçıkazandık. Şampiyon olduk amasevinemedim bile. Dedim ki. Seyirciler maçtansonra, "Etmediğimiz dua kalmadı"dediler. O şampiyonlukta seyircilerinheyecandan ellerinin zangırzangır titrediğini gördüm.Ustanın yanında bırakın bilardo oynamayı bazen konuşurken bile heyecanlanıyorum. Benim için de diğer sporcular için de çok özel bir yeri var. Usta ile 2001'de başlayan bir serüvenimiz var. O dönem ben yeni yeni başlıyorum. Ortağım ise Semih Saygıner gibi dev. Büyük baskıydı benim için. O baskıyı kaldırmak inanın çok zordu. Sonra beraber uzun antrenmanlar yapmaya başladık. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Takım arkadaşı olduk. Çalışmalarla o baskı ortadan kalktı ve başarıya dönüştü.Las Vegas'ta ferdi dünya kupası vardı. Şampiyon olduğumda hiç sevinemedim. Çünkü Türkiye'de olan depremden dolayı içimiz kan ağlıyordu. Çok üzgündük. 2023'teki Dünya Şampiyonluğu'na kendi adıma 3 özel duygu ile gittim. İlki; Semih ustayla 20 yıl sonra tekrar aynı takımda olmak. İkincisi; Türkiye'nin deprem dolayısıyla yaşadığı özel ve zor durumu. Son olarak ise üst üste 3. dünya şampiyonluğu hedefi. Çünkü bu Türkiye'nin tarihinde yok. Zaferde bu üç özel duygunun getirdiği sevinç gerçekten büyük oldu.FOTOĞRAFLAR: TURGUT DOĞAN