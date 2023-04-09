Dünya İzmir’de buluştu!

Altınordu Futbol Kulübü'nün "Dünya İzmir'de buluşuyor" sloganı ile düzenlediği U12 İzmir Cup dün oynanan maçlarla devam etti. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki etkinliğe 41'i yabancı olmak üzere 72 takım katıldı. 2 günde oynanan toplam 288 maçın ardından grup karşılaşmaları sona erdi. İlk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselirken elenen takımlar ise dostluk turnuvası yapacak. Tek maç eleminasyon sistemi ile devam edecek turların ardından bugün final karşılaşması ile turnuva sona erecek. Yerli ve yabancı çok sayıda scout ve antrenör, oyuncuları yakından takip ederken Türkiye Genç Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu da minik oyuncuları izleyenler arasındaydı.