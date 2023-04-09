Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dünya İzmir’de buluştu!
Giriş Tarihi: 9.4.2023

Dünya İzmir’de buluştu!

Dünya İzmir’de buluştu!

Yerli-yabancı 72 takımın mücadele ettiği turnuvanın grup aşaması 288 maçla tamamlandı. Bugün ise eleme turları ve final karşılaşmaları oynanacak

Altınordu Futbol Kulübü'nün "Dünya İzmir'de buluşuyor" sloganı ile düzenlediği U12 İzmir Cup dün oynanan maçlarla devam etti. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki etkinliğe 41'i yabancı olmak üzere 72 takım katıldı. 2 günde oynanan toplam 288 maçın ardından grup karşılaşmaları sona erdi. İlk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselirken elenen takımlar ise dostluk turnuvası yapacak. Tek maç eleminasyon sistemi ile devam edecek turların ardından bugün final karşılaşması ile turnuva sona erecek. Yerli ve yabancı çok sayıda scout ve antrenör, oyuncuları yakından takip ederken Türkiye Genç Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu da minik oyuncuları izleyenler arasındaydı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! "Yine başa mı döndük?"
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ODTÜ’deki skandal sınav kararına soruşturma: Başörtülü öğrencilere '28 Şubat' uygulaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya İzmir’de buluştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA