Haber hattı

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Giriş Tarihi: 10.4.2023

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Kanarya'dan 50 sayı fark
F.BAHÇE Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u farka boğdu. Baştan sona çok rahat şekilde üstün götürdüğü mücadeleyi sarılacivertliler, Edwards ve Şehmus Hazer ikilisinin liderliğinde 100- 50 kazandı ve toplamda 20. galibiyetine ulaştı. Soyunma odasına 29 sayı (54-24) önde giden F.Bahçe, ikinci yarıda da baskısı ve savunmasıyla sahadan galip ayrıldı. Puanını 44 yapıp lider Türk Telekom'u takibini sürdürdü. Edwards 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Şehmus da 21 sayı, 5 ribaund, 3 asistle galibiyette başrol oynadı. Diğer sonuçlar: Manisa BB-Petkim: 86-78, Karşıyaka-Anadolu Efes: 98-83, G.Saray-Bahçeşehir: 94-90. Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde ise Mersin Yenişehir, BOTAŞ'ı 68-57 yenerek adını finale yazdırdı.

Efeler'in lideri Halkbank
HALKBANK, Efeler Ligi'nde son iki haftaya girilirken deplasmanda Cizre Belediyesi'ni 3-0 yenip 66 puanla normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Setleri 25-20, 25-23 ve 25-20 alan Taner Atik'in takımında en skorer isim 13 sayı atan Abdel-Aziz oldu. Yiğit 12, Bruno da 11 sayıyla takip etti. Lig etabını zirvede tamamlayan Halkbank, böylelikle önümüzdeki yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Ziraat: 1-3, Altekma-G.Saray: 0-3, Develi- H.Bursa: 3-0, Spor Toto-Arkas: 0-3.

Yabancı hakem skandalı
KENDI hakemlerine güvenmeyen Yunanistan Futbol Federasyonu, dün şampiyonluğu yakından ilgilendiren dünkü AEKAris karşılaşmasını Pawel Raczkowski ve ekibinin yönetmesini istedi ancak Polonyalı hakemler ortalığı birbirine kattı. Sportal. gr'nin haberine göre; Raczkowski ile beraberindeki yardımcıları, Atina'ya gittikleri uçakta aşırı alkol alıp sarhoş oldu. Etrafı rahatsız ettikleri için uyarılsalar da kendilerine tepki gösteren babayla oğluna saldırdılar. Havaalanında polisin müdahalesi sonucu ortalık yatışsa da hakem dörtlüsü, olayın ardından Atina'da kayıplara karıştı. Federasyon, maça Yunan Aristotelis Diamantopoulos'u atarken mücadeleyi 3-1'lik skorla AEK kazandı.

Bandırma, Soukou ile güldü
SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattıyla arasını açmak isteyen Bandırmaspor ile Altay'ın mücadelesinden ev sahibi 2-1 galip ayrıldı. İkinci dakikada Atabey Çiçek'in golüyle üstünlüğü bulan Marmara ekibine 45+5'te Deniz Kadah yanıt verdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında iki takım da 10 kişi kaldı. Oyuncu değişiklikleriyle ağırlığını koymaya çalışan Bandırma, golü 78'de Cebio Soukou ile buldu: 2-1. Çaykur Rize ise deplasmanda Erzurum FK ile 1-1 berabere kaldı

TFF 2 .LIG TOPLU SONUÇLAR
Kırmızı Grup: Uşakspor- Balıkesir: 2-0, Bucaspor 1928-Pazar: 2-0, Sarıyer-Fethiye: 1-1, Karacabey Bld- Kırklareli: 2-0, Kocaeli- Zonguldak Kömürspor: 3-0, Ankara Demir- Vanspor FK: 2-2, Kastamonu-İskenderun: 0-2, Serik Bld-1461 Trabzon: 1-2. Beyaz Grup: Batman Petrolspor- Bayburt Özel İdare: 2-0, Afyonspor-İnegöl: 0-1, Nazilli Bld- Düzcespor: 0-2, Somaspor- Menemen FK: 1-0, Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu: 9-0.

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