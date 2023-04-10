Haber hattı

F.BAHÇE Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiğiBaştan sona çok rahat şekilde üstün götürdüğü mücadeleyi sarılacivertliler,toplamda 20. galibiyetine ulaştı. Soyunma odasına 29 sayı (54-24) önde giden F.Bahçe, ikinci yarıda da baskısı ve savunmasıyla sahadan galip ayrıldı.Edwards 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Şehmus da 21 sayı, 5 ribaund, 3 asistle galibiyette başrol oynadı.Manisa BB-Petkim: 86-78, Karşıyaka-Anadolu Efes: 98-83, G.Saray-Bahçeşehir: 94-90. Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde ise68-57 yenerek adını finale yazdırdı.HALKBANK, Efeler Ligi'nde son iki haftaya girilirken deplasmandaSetleri 25-20, 25-23 ve 25-20 alan Taner Atik'in takımında en skorer isim 13 sayı atan Abdel-Aziz oldu. Yiğit 12, Bruno da 11 sayıyla takip etti. Lig etabını zirvede tamamlayan Halkbank, böylelikle önümüzdeki yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Ziraat: 1-3, Altekma-G.Saray: 0-3, Develi- H.Bursa: 3-0, Spor Toto-Arkas: 0-3.KENDI hakemlerine güvenmeyen Yunanistan Futbol Federasyonu, dün şampiyonluğu yakından ilgilendiren dünkükarşılaşmasınıistedi ancak Polonyalı hakemler ortalığı birbirine kattı. Sportal. gr'nin haberine göre; Raczkowski ile beraberindeki yardımcıları,Etrafı rahatsız ettikleri için uyarılsalar da kendilerine tepki gösterenHavaalanında polisin müdahalesi sonucu ortalık yatışsa da hakem dörtlüsü, olayın ardından Atina'da kayıplara karıştı. Federasyon, maça Yunan Aristotelis Diamantopoulos'u atarken mücadeleyi 3-1'lik skorla AEK kazandı.SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattıyla arasını açmak isteyenİkinci dakikada'in golüyle üstünlüğü bulan Marmara ekibineyanıt verdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında iki takım da 10 kişi kaldı. Oyuncu değişiklikleriyle ağırlığını koymaya çalışan Bandırma, golü: 2-1. Çaykur Rize ise deplasmanda Erzurum FK ile 1-1 berabere kaldıUşakspor- Balıkesir: 2-0, Bucaspor 1928-Pazar: 2-0, Sarıyer-Fethiye: 1-1, Karacabey Bld- Kırklareli: 2-0, Kocaeli- Zonguldak Kömürspor: 3-0, Ankara Demir- Vanspor FK: 2-2, Kastamonu-İskenderun: 0-2, Serik Bld-1461 Trabzon: 1-2.Batman Petrolspor- Bayburt Özel İdare: 2-0, Afyonspor-İnegöl: 0-1, Nazilli Bld- Düzcespor: 0-2, Somaspor- Menemen FK: 1-0, Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu: 9-0.