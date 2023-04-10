Haber hattı

Kanarya'dan 50 sayı fark
F.BAHÇE Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u farkaboğdu. Baştan sona çok rahat şekilde üstün götürdüğü mücadeleyi sarılacivertliler, Edwards ve ŞehmusHazer ikilisinin liderliğinde 100-50 kazandı ve toplamda 20. galibiyetine ulaştı. Soyunma odasına 29 sayı (54-24) önde giden F.Bahçe, ikinci yarıda da baskısı ve savunmasıyla sahadan galip ayrıldı. Puanını 44yapıp lider Türk Telekom'u takibinisürdürdü. Edwards 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Şehmus da 21 sayı, 5 ribaund, 3 asistle galibiyette başrol oynadı. Diğer sonuçlar: Manisa BB-Petkim: 86-78, Karşıyaka-Anadolu Efes: 98-83, G.Saray-Bahçeşehir: 94-90. Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde ise Mersin Yenişehir, BOTAŞ'ı 68-57 yenerek adını finale yazdırdı.
Efeler'in lideri Halkbank
HALKBANK, Efeler Ligi'nde son iki haftaya girilirken deplasmanda CizreBelediyesi'ni 3-0 yenip 66 puanlanormal sezonu lider bitirmeyigarantiledi. Setleri 25-20, 25-23 ve 25-20 alan Taner Atik'in takımında en skorer isim 13 sayı atan Abdel-Aziz oldu. Yiğit 12, Bruno da 11 sayıyla takip etti. Lig etabını zirvede tamamlayan Halkbank, böylelikle önümüzdeki yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Ziraat: 1-3, Altekma-G.Saray: 0-3, Develi- H.Bursa: 3-0, Spor Toto-Arkas: 0-3.
Yabancı hakem skandalı
KENDI hakemlerine güvenmeyen Yunanistan Futbol Federasyonu, dün şampiyonluğu yakından ilgilendiren dünkü AEKAris karşılaşmasını PawelRaczkowski ve ekibininyönetmesini istedi ancak Polonyalı hakemler ortalığı birbirine kattı. Sportal. gr'nin haberine göre; Raczkowski ile beraberindeki yardımcıları, Atina'ya gittikleri uçakta aşırıalkol alıp sarhoş oldu. Etrafı rahatsız ettikleri için uyarılsalar da kendilerine tepki gösteren babayla oğlunasaldırdılar. Havaalanında polisin müdahalesi sonucu ortalık yatışsa da hakem dörtlüsü, olayın ardından Atina'da kayıplara karıştı. Federasyon, maça Yunan Aristotelis Diamantopoulos'u atarken mücadeleyi 3-1'lik skorla AEK kazandı.
Bandırma, Soukou ile güldü
SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattıyla arasını açmak isteyen Bandırmaspor ile Altay'ınmücadelesinden ev sahibi2-1 galip ayrıldı. İkinci dakikada Atabey Çiçek'in golüyle üstünlüğü bulan Marmara ekibine 45+5'te Deniz Kadah yanıt verdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında iki takım da 10 kişi kaldı. Oyuncu değişiklikleriyle ağırlığını koymaya çalışan Bandırma, golü 78'de Cebio Soukou ile buldu: 2-1. Çaykur Rize ise deplasmanda Erzurum FK ile 1-1 berabere kaldı
TFF 2 .LIG TOPLU SONUÇLAR
Kırmızı Grup: Uşakspor- Balıkesir: 2-0, Bucaspor 1928-Pazar: 2-0, Sarıyer-Fethiye: 1-1, Karacabey Bld- Kırklareli: 2-0, Kocaeli- Zonguldak Kömürspor: 3-0, Ankara Demir- Vanspor FK: 2-2, Kastamonu-İskenderun: 0-2, Serik Bld-1461 Trabzon: 1-2. Beyaz Grup: Batman Petrolspor- Bayburt Özel İdare: 2-0, Afyonspor-İnegöl: 0-1, Nazilli Bld- Düzcespor: 0-2, Somaspor- Menemen FK: 1-0, Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu: 9-0.