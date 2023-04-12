Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ebrar Karakurt'tan transfer sözleri! "Önümüzdeki sene..."
Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:38

Ebrar Karakurt'tan transfer sözleri! "Önümüzdeki sene..."

Ebrar Karakurt’tan transfer sözleri! Önümüzdeki sene...

İtalyan takımı Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 800 bin dolara Kaliningrad'la anlaşan Ebrar, "Önümüzdeki sene Rusya'da oynayacağım. Rusya'ya gitmeden önce CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafer istiyorum" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İstanbul'daki rövanş öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'DA OYNAYACAĞIM"
800 bin dolara Kaliningrad'la anlaşan Ebrar, transfer açıklamasını resmen yaptı. Milli pasör çaprazı, "Artık İtalya'da yolculuğumun sonuna geliyorum. Önümüzdeki sene, Rusya'da oynayacağım. Rusya'ya gitmeden önce; Novara ile CEV Şampiyonlar Ligi finali oynamak istiyorum. İlk maçımızda bir avantaj elde ettik. Ama her şey burada belli olacak" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İÇİN ERKEN"
Kariyerini bir süre daha yurt dışında sürdüreceğini ifade eden Ebrar, "Türkiye'ye dönmeyi düşünmek için çok erken, daha Rusya'ya bile gitmedim, Rusya'da oynamadan o takımı görmeden, voleybolumun gelişip gelişmeyeceğimi bilmeden bunun cevabını vermek çok erken. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Şu anda Avrupa'da oynamaktan memnunum" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg damgası! Kabine üyeleri yerli otomobili Ankara Spor Salonu'nun önüne çekti
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ABD'den Türkiye'ye skandal tehdit: Sky News'e konuşan Pentagon yetkilisi SİHA'lara işaret etti! PKK/YPG'ye açık desteğin dozunu artırdılar!
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığı gün yüzüne çıkıyor! "Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"
AK Parti Seçim Beyannamesi’nde ilan edildi: 1999 öncesi yapılara zorunlu olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebrar Karakurt'tan transfer sözleri! "Önümüzdeki sene..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA