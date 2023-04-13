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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Eczacı finalde kupa Türkiye’de!

Eczacı finalde kupa Türkiye’de!

Voleybolda Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan Igor Gorgonzola’yı set vermeden yenen turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı. Böylece dev kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşti

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, milli sporcumuz Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği rakibini rövanşta 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı, Igor Gorgonzola karşısında setleri 25-22, 25-12 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı'nın finaldeki rakibi bugün 19.00'da oynanacak F.Bahçe Opet-VakıfBank eşleşmesinin galibi olacak. Böylece iki Türk ekibinin Avrupa'da final oynaması ve voleybolun en büyük kupasının ülkemize gelmesi kesinleşti. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği dev final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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Eczacı finalde kupa Türkiye’de!
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