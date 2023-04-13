Eczacı finalde kupa Türkiye’de!

Voleybolda Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan Igor Gorgonzola’yı set vermeden yenen turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı. Böylece dev kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşti
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, milli sporcumuz EbrarKarakurt'un da formasını giydiği rakibinirövanşta 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı, Igor Gorgonzola karşısında setleri 25-22, 25-12 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı'nınfinaldeki rakibi bugün 19.00'da oynanacakF.Bahçe Opet-VakıfBank eşleşmesiningalibi olacak. Böylece iki Türk ekibinin Avrupa'da final oynaması ve voleybolun en büyük kupasının ülkemize gelmesi kesinleşti. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği devfinal, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nınTorino kentinde yapılacak.