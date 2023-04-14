Haber turu

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün normal sezonun son maçında play-off için Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk oldu. Sarılacivertliler, normal süresi 79-79 sona erenAncak Yunan ekibiŞu anda 7. sırada bulunan Kanarya'nın durumu bugünkü son maçlarda belli olacak., Hayes-Davis 19 sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Campazzo 24, Dobric 22 ise sayı kaydetti.SPOR Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ikinciliğe kuruldu. 52'de Dimitrov'un golüyle geriye düşen Karadeniz ekibi, Mary'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.Bu sonucun adındanSakaryaspor 55 puanda kaldı. İzmir derbisinde ise Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'yi saf dışı bırakan Sevilla, çeyrek final ilk maçında Manchester United'ın konuğu oldu.İspanyollar, gol atmadan Old Trafford'da mucizevi bir beraberlik çıkardı.Feyenoord-Roma: