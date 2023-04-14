Haber turu

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Giriş Tarihi: 14.4.2023

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Fenerbahçe'ye Komşu'dan yardım eli!
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün normal sezonun son maçında play-off için Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk oldu. Sarılacivertliler, normal süresi 79-79 sona eren mücadeleyi uzatmada 91-89 kaybetti. Ancak Yunan ekibi Olympiakos, sahasında Baskonia'yı 86-78 mağlup edince Fenerbahçe, play-off biletini aldı. Şu anda 7. sırada bulunan Kanarya'nın durumu bugünkü son maçlarda belli olacak. F.Bahçe'de Motley 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Hayes-Davis 19 sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Campazzo 24, Dobric 22 ise sayı kaydetti.

Rize galibiyeti 90+10'da aldı
SPOR Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ikinciliğe kuruldu. 52'de Dimitrov'un golüyle geriye düşen Karadeniz ekibi, Mary'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı. Karşılaşmada son sözü, 90+10'da penaltıyı gole çeviren Bolasie söyledi: 2-1. Bu sonucun adından Rizespor, 57 puana yükselip averajla ikinci sıraya çıkarken Sakaryaspor 55 puanda kaldı. İzmir derbisinde ise Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Bir Sevilla klasiği daha!
UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'yi saf dışı bırakan Sevilla, çeyrek final ilk maçında Manchester United'ın konuğu oldu. Maçın son altı dakikasına 2-0 önde giren İngiliz ekibi, Malacia ve Maguire'in kendi kalesine attığı gollere engel olamayınca büyük şok yaşadı. İspanyollar, gol atmadan Old Trafford'da mucizevi bir beraberlik çıkardı. Diğer sonuçlar şöyle: Feyenoord-Roma:

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