Haber turu

Fenerbahçe'yeKomşu'danyardım eli!
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün normal sezonun son maçında play-off için Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk oldu. Sarılacivertliler, normal süresi 79-79 sona eren mücadeleyi uzatmada91-89 kaybetti. Ancak Yunan ekibi Olympiakos,sahasında Baskonia'yı86-78 mağlup edinceFenerbahçe, play-off biletinialdı. Şu anda 7. sırada bulunan Kanarya'nın durumu bugünkü son maçlarda belli olacak. F.Bahçe'de Motley 27 sayıyla karşılaşmanınen skorer ismi olurken, Hayes-Davis 19 sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Campazzo 24, Dobric 22 ise sayı kaydetti.
Rize galibiyeti 90+10'da aldı
SPOR Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ikinciliğe kuruldu. 52'de Dimitrov'un golüyle geriye düşen Karadeniz ekibi, Mary'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı. Karşılaşmada sonsözü, 90+10'da penaltıyı goleçeviren Bolasie söyledi: 2-1. Bu sonucun adından Rizespor, 57puana yükselip averajla ikincisıraya çıkarken Sakaryaspor 55 puanda kaldı. İzmir derbisinde ise Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Bir Sevilla klasiği daha!
UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'yi saf dışı bırakan Sevilla, çeyrek final ilk maçında Manchester United'ın konuğu oldu. Maçınson altı dakikasına 2-0 öndegiren İngiliz ekibi, Malacia veMaguire'in kendi kalesine attığıgollere engel olamayıncabüyük şok yaşadı. İspanyollar, gol atmadan Old Trafford'da mucizevi bir beraberlik çıkardı. Diğersonuçlar şöyle: Feyenoord-Roma: