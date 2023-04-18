Haber turu

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Giriş Tarihi: 18.4.2023

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Süleyman Atlı Avrupa'da finalde!
TÜRK sporcular Avrupa'da başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son olarak milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi ve gümüş madalyayı garantiledi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda mindere çıkan 28 yaşındaki güreşçi, 57 kilo yarı finalinde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Dingashvili'yi 13-1 yenen Atlı, bugün TSİ 19.00'da finalde Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek.

Efes, Kartal'ı ateşe attı
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i 104-88 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk üç çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken, lacivert-beyazlılar son çeyrekte farkı açıp zafere uzandı. Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 20 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Kartal'da ise Freeman 21, Jordan Usher 20 sayı üretti. Bu sonuçla 15. sırada kalan siyah-beyazlılar, küme düşme hattından kurtulamadı.

Süleyman Soylu'dan Eyüpspor'a ziyaret
İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti. İstanbul 2. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Eyüpspor'a kendi kullandığı makam aracı Togg ile geldi. Eyüpspor Stadı'nda gençliğinde futbol oynadığını söyleyen ve o dönemden hatıralarını da paylaşan Soylu, "Bir başarı hikâyesi görüyoruz. Türkiye'ye hem altyapıda ve üst liglere sporcular yetiştirmiş hem de semtine büyük heyecanlar yaşatmış bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Rize, Süper Lig'e koşuyor
SPOR Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, puanını 60'a yükseltip 2. sıradaki yerini sağlama aldı. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Bolasie ile Amilton attı. Konuk takımda ayrıca Halil İbrahim 53'te kırmızı kart gördü. Yine zirveyi kovalayan Sakaryaspor ise deplasmanda Bandırma'ya 3-2 yenilince 55 puanda kalarak yarışta yara aldı. Diğer maçta Gençlerbirliği ile Altay 0-0 berabere kaldı.

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