Haber turu

TÜRK sporcular Avrupa'da başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son olarak milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi ve gümüş madalyayı garantiledi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda mindere çıkan 28 yaşındaki güreşçi,Dingashvili'yi 13-1 yenen Atlı, bugün TSİ 19.00'da finalde Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaKarşılaşmanın ilk üç çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken, lacivert-beyazlılar son çeyrekte farkı açıp zafere uzandı. Anadolu Efes'tegalibiyette büyük rol oynadı. Kartal'da ise Freeman 21, Jordan Usher 20 sayı üretti.İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti. İstanbul 2. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Eyüpspor'a kendi kullandığı makam aracı Togg ile geldi. Eyüpspor Stadı'nda gençliğinde futbol oynadığını söyleyen ve o dönemden hatıralarını da paylaşan Soylu,ifadelerini kullandı.SPOR Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti.puanını 60'a yükseltip 2. sıradaki yerini sağlama aldı. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Bolasie ile Amilton attı. Konuk takımda ayrıca Halil İbrahim 53'te kırmızı kart gördü. Yine zirveyi kovalayan55 puanda kalarak yarışta yara aldı. Diğer maçta