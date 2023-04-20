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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Minderin efendileri!

Minderin efendileri!

Milli güreşçilerimiz dün Hırvatistan’ı inletti. Feyzullah Aktürk üst üste 2, rekortmen Taha Akgül de 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün milli sporcularımız Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Önce mindere çıkan Feyzullah, 92 kiloda final mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ardından serbest güreşte en çok Avrupa şampiyonluğuna ulaşan sporcu olan Taha, 125 kiloda Gürcistanlı Geno Petriashvili ile karşılaştı. 32 yaşındaki sporcumuz, rakibini 9-4 devirerek 10. kez bu başarıyı yakaladı. Milli sporcular Soner Demirtaş (74 kilo) ile Emrah Ormanoğlu (61 kilo) da bronz madalya elde etti.



SIRA YASEMİN'DE
Kadınlar 76 kiloda ise Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi. 31 yaşındaki sporcumuz, Ukraynalı rakibi Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale çıktı. Yasemin bugün altın madalya için mücadele edecek.

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Minderin efendileri!
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