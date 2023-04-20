Minderin efendileri!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün milli sporcularımız Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Önce mindere çıkan Feyzullah, 92 kiloda final mücadelesinde Azerbaycanlı rakibiüst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ardından serbest güreşte en çok Avrupa şampiyonluğuna ulaşan sporcu olan Taha,karşılaştı. 32 yaşındaki sporcumuz, rakibini 9-4 devirerek 10. kez bu başarıyı yakaladı. Milli sporcular Soner Demirtaş (74 kilo) ile Emrah Ormanoğlu (61 kilo) da bronz madalya elde etti.Kadınlar 76 kiloda ise Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi. 31 yaşındaki sporcumuz, Ukraynalı rakibi Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale çıktı.