Minderin efendileri!

Milli güreşçilerimiz dün Hırvatistan’ı inletti. Feyzullah Aktürk üst üste 2, rekortmen Taha Akgül de 10. kez Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün milli sporcularımız Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Önce mindere çıkan Feyzullah, 92 kiloda final mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi OsmanNurmagomedov'u 5-2 mağlupederek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ardından serbest güreşte en çok Avrupa şampiyonluğuna ulaşan sporcu olan Taha, 125 kilodaGürcistanlı Geno Petriashviliile karşılaştı. 32 yaşındaki sporcumuz, rakibini 9-4 devirerek 10. kez bu başarıyı yakaladı. Milli sporcular Soner Demirtaş (74 kilo) ile Emrah Ormanoğlu (61 kilo) da bronz madalya elde etti.
SIRA YASEMİN'DE
Kadınlar 76 kiloda ise Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi. 31 yaşındaki sporcumuz, Ukraynalı rakibi Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale çıktı. Yasemin bugünaltın madalya için mücadele edecek.