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Giriş Tarihi: 22.4.2023 00:59

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu!

İHA
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’e 4-4’lük sonuçla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir madalya da Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi. 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Rus asıllı İsrailli Ilena Kratysh'i (6-0) öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda İtalyan Dalma Caneva'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Çavuşoğlu finale kaldı. Finalde Rumen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu maçı 4-4 tamamladı. Son puan avantajıyla rakibine mağlup olan Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu!
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