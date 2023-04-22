Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Adem, Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 12-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile karşılaşan milli sporcu minderden 13-3 üstün ayrılarak finale çıktı.

Final müsabakasında da Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılan Adem Burak Uzun, minderden 11-3 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

