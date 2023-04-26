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Giriş Tarihi: 26.4.2023

21 yılda sporda devrım yaptık

21 yılda sporda devrım yaptık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla buluşarak 21 yılda sporda 'devrim' yaptıklarını vurguladı. İşte satır başları:
Son 4 ayda sporcularımız 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere toplam 1045 madalya aldı. Gelinen nokta potansiyelin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.
Artık eskrimden modern pentatlona, voleyboldan cimnastiğe, okçuluktan güreşe kadar her gün bir başarıyla mutlu oluyoruz. Başarılarımız artık normalleşiyor.
Türkiye cimnastikte artık bir marka ve bunu her geçen gün güçlendiren bir ülke. Yine son 1 ayda Avrupa Şampiyonası'ndan 22 madalya ile döndük. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da 17 madalya aldık.
Türkiye temsilci gönderemediği branşlarda artık zirveye oynuyor ve hangi branş olursa olsun Türk Bayrağı'nın dalgalandığını görüyoruz.

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21 yılda sporda devrım yaptık
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