21 yılda sporda devrım yaptık

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla buluşarak 21 yılda sporda 'devrim' yaptıklarını vurguladı. İşte satır başları:Son 4 ayda sporcularımız 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere toplam 1045 madalya aldı.Artık eskrimden modern pentatlona, voleyboldan cimnastiğe, okçuluktan güreşe kadar her gün bir başarıyla mutlu oluyoruz. Başarılarımız artık normalleşiyor.TürkiyeYine son 1 ayda Avrupa Şampiyonası'ndan 22 madalya ile döndük. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da 17 madalya aldık.Türkiye temsilci gönderemediği branşlarda artık zirveye oynuyor ve hangi branş olursa olsun