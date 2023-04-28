Son hedef Paris

Hırvatistan'da kazandığı altın madalya ile 12. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası'na önemli açıklamalar yaptı. Güreşin kendisiiçin büyük bir tutku olduğunuanlatan Rıza, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ile bu işi zirvede bırakmak. Büyük hedefler için küçük hedefleri başarmak gerek önce. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Güreşi para ya da ödül için yapmıyorum. Benim için önemli olan ülkemizebir şampiyonluk daha kazandırabilmek. Her şey ülkemiz için" dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise "Rıza üç olimpiyatındada madalya aldı. Şimdi sıraaltında" ifadesini kullandı.