Son hedef Paris

Hırvatistan'da kazandığı altın madalya ile 12. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası'na önemli açıklamalar yaptı."Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ile bu işi zirvede bırakmak. Büyük hedefler için küçük hedefleri başarmak gerek önce. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Güreşi para ya da ödül için yapmıyorum.Her şey ülkemiz için" dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise "ifadesini kullandı.