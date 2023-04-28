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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Son hedef Paris

Son hedef Paris

Milli güreşçimiz, “Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ile bu işi zirvede bırakmak. Her şey ülkemiz için” dedi

Hırvatistan'da kazandığı altın madalya ile 12. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası'na önemli açıklamalar yaptı. Güreşin kendisi için büyük bir tutku olduğunu anlatan Rıza, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ile bu işi zirvede bırakmak. Büyük hedefler için küçük hedefleri başarmak gerek önce. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Güreşi para ya da ödül için yapmıyorum. Benim için önemli olan ülkemize bir şampiyonluk daha kazandırabilmek. Her şey ülkemiz için" dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise "Rıza üç olimpiyatında da madalya aldı. Şimdi sıra altında" ifadesini kullandı.

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