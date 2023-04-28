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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Spor turu

Spor turu
Dünyanın gözü İstanbul'da
WORLD Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan 18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 60 farklı ülkeden 12 bin 300 sporcunun katılımıyla pazar günü 07.30'da başlayacak. Medeniyetlerin merkezi parkuru ve eşsiz Haliç manzarasıyla benzersiz bir deneyim sunan yarış; 21K, 21K Paten ve 10K'lık kategorilerinde yapılacak. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele, Yenikapı'dan start alırken Haliç Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yapılarak aynı noktada son bulacak. Maraton TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak

Portekizcede 'En iyisi' Pele
PELE Vakfı, geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden Brezilyalı yıldızın anısını yaşatmak için "Pele sözlükte" kampanyasını tanıttı. 82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane isim, Portekizce sözlüğe 'en iyi' karşılığında eklendi. Pele'nin sözlükte kelime anlamı, "Olağan dışı, kalitesi, değeri veya üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeye veya hiç kimseyle kıyas edilemeyen, tüm zamanların en büyük sporcusu olarak kabul edilen, benzeri bulunmayan" olarak nitelendirildi. Ayrıca, "O tenisin Pele'si, O basketbolun Pele'si, o tıbbın Pele'si" örnekleri gösterildi.

Barça'daki kriz TV'yi de vurdu
ISPANYOL devi Barcelona, ekonomik kriz nedeniyle 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi kapatma kararı aldı. Katalonya radyosu RAC1'in verdiği habere göre Barcelona yönetim kurulu, 30 Haziran'dan itibaren Barça TV'nin yayınlarını durdurarak, buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verecek. Katalan ekibinin, 14 çalışanıyla birlikte internetteki streaming platformu aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam etmeyi planladığı da iddia edildi.

Parkede yumruklar konuştu
THY Euroleague play-off çeyrek final serisinde Real Madrid ile Partizan arasındaki maçta yumruklar konuştu, saha ringe döndü. Bitime az bir süre varken Real Madrid'li Serigo Llull'un, Punter'a yaptığı sert faulün ardından Punter rakibine tepki gösterince ortalık karıştı. Çıkan arbedede oyuncular birbirine girdi. Hakemlerin ortak kararıyla maç 95-80 Partizan'ın üstünlüğüyle bitime 1 dakika 40 saniye varken bitirildi. Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, İspanya'dan 2-0'lık avantajla döndü.

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