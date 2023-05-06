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Giriş Tarihi: 7.5.2023 01:03

F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in

AA
F1 Miami Grand Prix’sinde pole pozisyonu Perez’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarının bitmesine 1,5 dakika kala Ferrari pilotu Charles Leclerc kaza yaptı. Kırmızı bayraklarla ara verilen sıralama turu yeniden başlatılmadı ve 1 dakika 26.841 saniyelik zamanıyla en iyi dereceye sahip Perez, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı sürücünün 0.361 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.508 saniye yavaş turlayan Carlas Sainz (Ferrari) da 3'üncülüğü elde etti.

57 turluk yarış yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

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F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in
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