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Giriş Tarihi: 7.5.2023

28 Şubat zihniyeti hortladı

28 Şubat zihniyeti hortladı

Hakemlerin verdiği kıyafet kararı, şampiyonaya damga vurdu. 10 yaşındaki Melike Yaren, ilk turu geçmesine rağmen, ikinc i müsabakaya çıkarılmadı. Babası hukuk mücadelesi başlattı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na, hakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı damga vurdu. Adapazarı'nda iki yıldır aynı kıyafetle maçlara çıkıp birinci olarak şampiyonaya katılan 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, yine aynı giysiyle ilk maçını kazanmasına rağmen boynunu açmadığı gerekçesiyle ikinci müsabakasına başlayacağı sırada Şef Hakem Şeyhmuz Baybora tarafından karşılaşmadan men edildi. Haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Baba Atakan Arsu şu açıklamayı yaptı:

KARATE FARZ DEĞİL!
Kızımın müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem'e ulaştım. Boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızımın 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını söyledi. 'Başörtü farz ama karate yapmak farz değil' diyerek kızımın spor yapma hakkını engelledi.

SPOR YAPMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM
10 yaşındaki sporcu Melike Yaren Arsu ise, "İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekilmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

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28 Şubat zihniyeti hortladı
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