28 Şubat zihniyeti hortladı

Hakemlerin verdiği kıyafet kararı, şampiyonaya damga vurdu. 10 yaşındaki Melike Yaren, ilk turu geçmesine rağmen, ikinc i müsabakaya çıkarılmadı. Babası hukuk mücadelesi başlattı
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'dedüzenlenen MiniklerTürkiye KarateŞampiyonası'na, hakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı damga vurdu. Adapazarı'nda ikiyıldır aynı kıyafetle maçlaraçıkıp birinci olarakşampiyonaya katılan 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, yine aynı giysiyle ilk maçını kazanmasına rağmen boynunu açmadığıgerekçesiyle ikincimüsabakasına başlayacağısırada Şef HakemŞeyhmuz Baybora tarafındankarşılaşmadanmen edildi. Haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Baba Atakan Arsu şu açıklamayı yaptı:
KARATE FARZ DEĞİL!
Kızımın müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem'e ulaştım. Boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızımın 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını söyledi. 'Başörtü farz amakarate yapmak farz değil' diyerek kızımın spor yapma hakkını engelledi.
SPOR YAPMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM
10 yaşındaki sporcu Melike Yaren Arsu ise, "İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekilmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.