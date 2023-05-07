28 Şubat zihniyeti hortladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafındanhakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı damga vurdu.10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, yine aynı giysiyle ilk maçını kazanmasına rağmenHaksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Baba Atakan Arsu şu açıklamayı yaptı:Kızımın müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem'e ulaştım. Boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızımın 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını söyledi.diyerek kızımın spor yapma hakkını engelledi.10 yaşındaki sporcu Melike Yaren Arsu ise, "İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekilmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.