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Giriş Tarihi: 8.5.2023 13:39

Fenerbahçe'de Joanna Wolosz iddiası!

Fenerbahçe’de Joanna Wolosz iddiası!

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Opet iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız Wolosz'a iki katı teklifte bulunduğu iddia edildi. Bir diğer gelişme ise yeni başantrenör konusunda yaşanıyor.

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Opet transferde kolları sıcadı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız Wolosz'dan transfer için söz aldığı iddia edilirken bir diğer gelişme ise yeni başantrenör konusunda yaşanıyor.

FENERBAHÇE İÇİN WOLOSZ İDDİASI
Fenerbahçe Opet transferde bombayı patlatmak üzere. Polonya milli takımının pasör çaprazı Magdalena Stysiak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen Joanna Wolosz'u gündemine aldı.

İKİ KATI TEKLİF
Yakın zamandaki görüşemeden 'Bir sene daha bekleyin' sözünü aldığı Polonyalı yıldız için görüşmeleri sıklaştırdığı iddia edildi. Volleyscope'un haberine göre; Fenerbahçe şampiyon olması halinde Joanna Wolosz'a Imoco'dan aldığı ücretin iki katını önermeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece Polonyalı yıldızı 1 yıl daha erken getirmeyi planlıyor.

WOLOSZ SÖZ VERDİ
Fenerbahçe voleybol takımlarının Polonyalı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Dariusz Stanicki'nin Joanna Wolosz'dan Fenerbahçe Opet'e gelme sözü aldığı öne sürüldü. (Milliyet)

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Fenerbahçe'de Joanna Wolosz iddiası!
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