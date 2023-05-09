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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:58

Arda Turan'ın Ebrar Karakurt'a yanıtı gündem oldu!

Arda Turan’ın Ebrar Karakurt’a yanıtı gündem oldu!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da çektirdiği fotoğrafı taklit etti. Bu paylaşımın ardından Arda Turan, "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" cevabını yolladı. İkilinin diyaloğu sosyal medya gündemine damga vurdu.

İtalyan ekibi Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barcelona'da çektirdiği bir fotoğrafta Arda Turan'ı taklit etti.

MEŞHUR POZU VERDİ
Ebrar, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.

"MUHTEŞEM OLMUŞ"
Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" cevabını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğuna büyük etkileşim geldi.

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Arda Turan'ın Ebrar Karakurt'a yanıtı gündem oldu!
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