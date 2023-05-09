Arda Turan’ın Ebrar Karakurt’a yanıtı gündem oldu!

İtalyan ekibi Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barcelona'da çektirdiği bir fotoğrafta Arda Turan'ı taklit etti.

MEŞHUR POZU VERDİ

Ebrar, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.

"MUHTEŞEM OLMUŞ"

Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" cevabını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğuna büyük etkileşim geldi.