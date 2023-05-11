Zehra Güneş tarihi rekoru kaçırdı!

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3'lük play-off'u rövanş maçında Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Sarı-siyahlılar ikinci maçı da 3-1 kazanarak ligi 3. sırada bitirdi ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

ZEHRA GÜNEŞ REKORU KAÇIRDI

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile beraber çok iyi blok savunması kuran Zehra Güneş, VakıfBank'ta bu istatistiğini devam ettirdi. Sezon boyunca toplamda 70 blok yapan Zehra, 1.09 set başı blok ortalaması tutturdu. Milli yıldız 8 yıldır kırılamayan rekoru 1 blok ile kaçırdı. Takım arkadaşı Kübra Akman 2015 yılında 1.1 set başına blok ortlaması yakalamış ve rekor kırmıştı.

CANSU ÖZBAY DETAYI

Normal sezonda THY ile karşılaşan VakıfBank'ta maç içinde bir pozisyonda Cansu Özbay ve Zehra Güneş aynı anda blok yapmıştı. Daha sonrasında blok sayısı Cansu Özbay'a gitmişti. Maç sonunda o anları gülerek anlatan Zehra: Bir tane pozisyonda Cansu ile birlikte yaptık bloğu. Cansu Fatih ağabeye dönüp 'Aslında bu bloğun yüzde 70'ini ben yaptım' dedi. Sonra onu Cansu'ya yazdı' ifadelerini kullanmıştı. Zehra o maça 7 blok yaparak damga vurmuştu.