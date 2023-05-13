Haber hattı

Bütün dünyanınsaygısını kazandım Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, en büyük hedefinin ikinci kez Olimpiyat altın madalyası kazanmak olduğunu söyledi. Akgül, şöyle devam etti: "Bu tarihi başarılar sadeceTürkiye Cumhuriyeti tarihinindeğil, dünya güreştarihinin en büyük başarıları.Ben dünyanın neresinegidersem gideyim saygıgören bir güreşçiyim. Genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Niyetimiz 2024'te final yapmak. Ben zirveye alışmış bir sporcu olarak zirvede bırakmak istiyorum. Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve ben bıraktıktan sonra inşallah yeni şampiyonlar Türk güreşinde yer alacaktır."
Fatih Tekke: G.Saray'ışaşırtacak planımız var
SÜPER Lig'e tutunma mücadelesi veren İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki hoca, salı günü G.Saray ile oynayacakları maç hakkında şu ifadeleri kullandı: "BenceG.Saray'ın en büyükproblemi, yaptıklarıçok ciddi düzenliolmayan baskı. Ama çok cesurca hücumları var. Bazen sağ bek, sol bek herkes hücumda. Oradaki oyuncular da yetenekli. Buna tabi 2-3planla hazırlanıyoruz. Çok zor, kolay değil ama onları şaşırtmamız lazım."
Messi krizi çözüldüTangocu 11'e döndü
PARIS Saint-Germain'de Lionel Messi krizi çözüme kavuştu. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, bugün oynanacak Ajaccio maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arjantinliyıldızınmücadeleye ilk11'de başlayacağını duyurdu. PSG'den izni olmadan ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'agiden 35 yaşındaki süperstar, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Adı Al-Hilal ile anılan Messi'ye, Suudi Arabistan ekibinin yıllık 400 milyon Euro teklif ettiği iddia edilse de babaJorge Messi bu haberi kesinbir dille yalanlamıştı.
Samsunspor'un yenisponsoru HUMMEL
100. yılını kutlayan Hummel, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 11 yıl sonraSüper Lig'e yükselen Samsunspor'unforma ve ürünsponsoru oldu. Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, "Bu yıl itibarıyla Türkiye'de takım sporlarına geri dönüyoruz. Şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, ligin son haftasında Bodrumspor ile oynanacak karşılaşmada hummel ürünleriyle mücadele edecek. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Hummel'ın 100. yılıolması dolayısıylabuanlaşmanınanlamı çokbüyük" yorumunu yaptı.
Rekorların kralı HaalandAda'da yılın futbolcusu
PREMIER Lig'de Manchester City formasıyla bu sezon rekorları altüst eden ErlingHaaland, İngiltereFutbol YazarlarıBirliği tarafındanyılın futbolcususeçildi. Oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki yıldız, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü. Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve birsezonda en çok golatma rekorunukıran Haaland, takımının lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.
Halkbank 3-1 kazandıseride durumu eşitledi
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisi 4. maçında Halkbank,deplasmandaZiraat Bankkart'ı3-1 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Çekişmeli geçen ilk seti Halkbank 25-23 kazandı. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, 25-20 ile 2-0 öne geçti. 3. seti 25-19 üstün tamamlayan Ziraat Bankkart, durumu 2-1 yaptı. Halkbank, iyi oynadığı son seti 25-16 alarak rakibini 3-1 mağlup etti. Şampiyonubelirleyecek 5'incikarşılaşma, 15 MayısPazartesi oynanacak.