Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 13.5.2023

Haber hattı

Haber hattı
Bütün dünyanın saygısını kazandım
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, en büyük hedefinin ikinci kez Olimpiyat altın madalyası kazanmak olduğunu söyledi. Akgül, şöyle devam etti: "Bu tarihi başarılar sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinin değil, dünya güreş tarihinin en büyük başarıları. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim saygı gören bir güreşçiyim. Genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Niyetimiz 2024'te final yapmak. Ben zirveye alışmış bir sporcu olarak zirvede bırakmak istiyorum. Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve ben bıraktıktan sonra inşallah yeni şampiyonlar Türk güreşinde yer alacaktır."

Fatih Tekke: G.Saray'ı şaşırtacak planımız var
SÜPER Lig'e tutunma mücadelesi veren İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki hoca, salı günü G.Saray ile oynayacakları maç hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bence G.Saray'ın en büyük problemi, yaptıkları çok ciddi düzenli olmayan baskı. Ama çok cesurca hücumları var. Bazen sağ bek, sol bek herkes hücumda. Oradaki oyuncular da yetenekli. Buna tabi 2-3 planla hazırlanıyoruz. Çok zor, kolay değil ama onları şaşırtmamız lazım."

Messi krizi çözüldü Tangocu 11'e döndü
PARIS Saint-Germain'de Lionel Messi krizi çözüme kavuştu. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, bugün oynanacak Ajaccio maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arjantinli yıldızın mücadeleye ilk 11'de başlayacağını duyurdu. PSG'den izni olmadan ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a giden 35 yaşındaki süper star, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Adı Al-Hilal ile anılan Messi'ye, Suudi Arabistan ekibinin yıllık 400 milyon Euro teklif ettiği iddia edilse de baba Jorge Messi bu haberi kesin bir dille yalanlamıştı.

Samsunspor'un yeni sponsoru HUMMEL
100. yılını kutlayan Hummel, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un forma ve ürün sponsoru oldu. Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, "Bu yıl itibarıyla Türkiye'de takım sporlarına geri dönüyoruz. Şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, ligin son haftasında Bodrumspor ile oynanacak karşılaşmada hummel ürünleriyle mücadele edecek. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Hummel'ın 100. yılı olması dolayısıyla bu anlaşmanın anlamı çok büyük" yorumunu yaptı.

Rekorların kralı Haaland Ada'da yılın futbolcusu
PREMIER Lig'de Manchester City formasıyla bu sezon rekorları altüst eden Erling Haaland, İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu seçildi. Oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki yıldız, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü. Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

Halkbank 3-1 kazandı seride durumu eşitledi
VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisi 4. maçında Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Çekişmeli geçen ilk seti Halkbank 25-23 kazandı. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, 25-20 ile 2-0 öne geçti. 3. seti 25-19 üstün tamamlayan Ziraat Bankkart, durumu 2-1 yaptı. Halkbank, iyi oynadığı son seti 25-16 alarak rakibini 3-1 mağlup etti. Şampiyonu belirleyecek 5'inci karşılaşma, 15 Mayıs Pazartesi oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

euronews'ten anket sonuçları manipülasyonu!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce'yi aradım
SON DAKİKA: CHP'li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...
Emre Altuğ'un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TFF'den yabancı kuralı için karar!
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA