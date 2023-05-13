Haber hattı

ırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, en büyük hedefinin ikinci kez Olimpiyat altın madalyası kazanmak olduğunu söyledi. Akgül, şöyle devam etti:Genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Niyetimiz 2024'te final yapmak. Ben zirveye alışmış bir sporcu olarak zirvede bırakmak istiyorum. Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve ben bıraktıktan sonra inşallah yeni şampiyonlar Türk güreşinde yer alacaktır."SÜPER Lig'e tutunma mücadelesi veren İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki hoca, salı günü G.Saray ile oynayacakları maç hakkında şu ifadeleri kullandı:Ama çok cesurca hücumları var. Bazen sağ bek, sol bek herkes hücumda. Oradaki oyuncular da yetenekli.Çok zor, kolay değil ama onları şaşırtmamız lazım."PARIS Saint-Germain'de Lionel Messi krizi çözüme kavuştu. Fransız devinin teknik direktörü Christophe Galtier, bugün oynanacak Ajaccio maçı öncesi düzenlediği basın toplantısındaPSG'den izni olmadan ailesiyle birliktekulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Adı Al-Hilal ile anılan Messi'ye, Suudi Arabistan ekibinin yıllık 400 milyon Euro teklif ettiği iddia edilse de100. yılını kutlayan Hummel, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarakoldu. Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, "Bu yıl itibarıyla Türkiye'de takım sporlarına geri dönüyoruz. Şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, ligin son haftasında Bodrumspor ile oynanacak karşılaşmada hummel ürünleriyle mücadele edecek. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Hummel'ınyorumunu yaptı.PREMIER Lig'de Manchester City formasıyla bu sezon rekorları altüst edenOyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki yıldız, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü. Premier Lig'detakımının lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisi 4. maçındaseride durumu 2-2'ye getirdi. Çekişmeli geçen ilk seti Halkbank 25-23 kazandı. İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, 25-20 ile 2-0 öne geçti. 3. seti 25-19 üstün tamamlayan Ziraat Bankkart, durumu 2-1 yaptı. Halkbank, iyi oynadığı son seti 25-16 alarak rakibini 3-1 mağlup etti.