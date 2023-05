Dünya yıldızı Paola Egonu'dan SABAH Spor'a çok özel itiraflar! "İki hafta geçirdikten sonra..."

KENDİNDE EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİĞİN, GELİŞTİRMEN GEREKEN YÖNLERİN VAR MI?

Her zaman geliştirmeniz gereken küçük şeyler vardır. Bu yüzden her zaman servisimde, bloğumda, hücumumda geliştirmem gereken detaylar olduğunu düşünüyorum.



'VAY BE! BEN BU MAÇTAYDIM...

BÜYÜK MAÇ STRESİNDEN UZAKLAŞTIRAN FORMÜLLERİN VAR MI?

Baskıyı her zaman hissediyorum. Ama büyük maç oynadığımda 'Vay be! Ben bu maçtaydım' diye düşünüyorum. O yüzden de maçın tadını çıkartmaya çalışıyorum.



HUKUK VE MODA KONUSUNDA NASIL HAYALLERİN VAR?

Hukukla ilgili bunu bir aktivizm alanı olarak görüyorum. İnsanların haklarını ve değerlerini alması gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili çalışmalar, okumalar yapıyorum. Benim yaşadığım şeyleri yaşayan, benim geçtiğim yollardan geçen insanların yanında olabilme yöntemleri bulmaya çalışıyorum. Modayla ilgili de kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olabildiğini düşünüyorum. Uzun, kısa ya da hamile kadınlar kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa onlara bu imkanı sağlayacak bir alan olduğunu düşünüyorum.