Dünya yıldızı Paola Egonu'dan SABAH Spor'a çok özel itiraflar! "İki hafta geçirdikten sonra..."

ARTIK ZAMANI GELDİ BÜYÜK KUPAYI ALACAĞIZ

ECZACIBAŞI İLE OYNAYACAĞINIZ FİNALDE NE OLUR? TORİNO'DAN KUPA GELİR Mİ?

Avrupa'nın en büyük kupasını Eczacıbaşı'nı yenerek getirmek için her şeyi yapacağız. Çok istiyoruz, kupaya odaklanmış durumdayız. Harika bir maç olacak. İki takım da çok iyi. Ben o maçın keyfini çıkartmak istiyorum. Sezonun en önemli dönemine girdik. Artık en büyük kupayı alma zamanı. Mutlu olmak istiyorum o maçta. Şampiyonlar Ligi, voleybolun kulüpler bazındaki en büyük çekişmesi. En yüksek rekabet orada oluyor. Ben de orada oynamaktan dolayı her zaman çok mutluyum. Orada olabilmek, oraya gelebilmek en önemlisi de finallerde olabilmek. Bunun da keyfini çıkartıyorum.

ZIPLAMA İÇİN AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM

SMAÇ YÜKSEKLİĞİN VE SMAÇ HIZIN ÇOK GÜÇLÜ. BUNU NASIL GELİŞTİRDİN? SIRRIN NEDİR?

Smaçlarımın bu kadar etkili olmasının sebebi, hem fiziksel hem de genetik faktörler diyebilirim. Zıplama için aileme özellikle teşekkür etmem gerek! Çünkü genlerimize ait bir özellik. Bunun dışında ise tabii ki çok çalışıyorum. Pratik yapıyorum. Bunun sayesinde buradayım.