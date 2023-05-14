Dünya yıldızı Paola Egonu'dan SABAH Spor'a çok özel itiraflar! "İki hafta geçirdikten sonra..."

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı ile karşılaşacak VakıfBank'ın dünyaca ünlü yıldızı Paola Egonu, büyük final öncesi SABAH Spor'a konuştu. Ülkemizde forma giyen kariyerli yabancı voleybolcuların başında gelen Nijerya asıllı İtalyan yıldız, İstanbul'daki günlerinden, özel yaşamına, kariyer hedeflerine ve 20 Mayıs'ta kritik maça kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hocası Guidetti'nin, "İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık, üzgünüm" diyerek yolların ayrılacağını resmen duyurduğu başarılı voleybolcu, sorularımıza şu yanıtları verdi:
KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM
VAKIFBANK'A GELİRKEN BEKLENTİLERİN NEYDİ? GEÇEN ZAMANDAKİ TECRÜBEN SENİ MEMNUN ETTİ Mİ?
Kulüp tarihi harika, muhteşem oyuncuları ve teknik kadrosu olan bir yere geldiğimin farkındaydım. Önceleri VakıfBank ile sonunda kupa olan çok fazla finallerde karşılaştık. Burada iki hafta geçirdikten sonra tamamen adapte oldum. Bir şey kaçırmamam konusunda takım arkadaşlarım, kulüp yetkilileri her konuda yardımcı oldular ve kendimi evimde hissettirdiler.
MUAZZAM BİR KARİYERİN VAR. HAYALLERİNLE YAŞADIKLARIN ÖRTÜŞTÜ MÜ? KARİYERİNİN EKSİK PARÇASI VAR MI?
Kariyerimden son derece gurur duyuyorum. Çok iyi koçlarla çalıştım, çok iyi takımlarda oynadım. Kulüplerde ve milli takımda çok fazla finallere çıktım. Bu anlamda daha iyi olabilir dediğim tek nokta, olimpiyatlardı. Orada daha iyi bir sonuç almak isterdim ama bundan sonra hem kulüpte hem milli takımda hâlâ finallerde oynamayı çok istiyorum.
ARTIK ZAMANI GELDİ BÜYÜK KUPAYI ALACAĞIZ
ECZACIBAŞI İLE OYNAYACAĞINIZ FİNALDE NE OLUR? TORİNO'DAN KUPA GELİR Mİ?
Avrupa'nın en büyük kupasını Eczacıbaşı'nı yenerek getirmek için her şeyi yapacağız. Çok istiyoruz, kupaya odaklanmış durumdayız. Harika bir maç olacak. İki takım da çok iyi. Ben o maçın keyfini çıkartmak istiyorum. Sezonun en önemli dönemine girdik. Artık en büyük kupayı alma zamanı. Mutlu olmak istiyorum o maçta. Şampiyonlar Ligi, voleybolun kulüpler bazındaki en büyük çekişmesi. En yüksek rekabet orada oluyor. Ben de orada oynamaktan dolayı her zaman çok mutluyum. Orada olabilmek, oraya gelebilmek en önemlisi de finallerde olabilmek. Bunun da keyfini çıkartıyorum.
ZIPLAMA İÇİN AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM
SMAÇ YÜKSEKLİĞİN VE SMAÇ HIZIN ÇOK GÜÇLÜ. BUNU NASIL GELİŞTİRDİN? SIRRIN NEDİR?
Smaçlarımın bu kadar etkili olmasının sebebi, hem fiziksel hem de genetik faktörler diyebilirim. Zıplama için aileme özellikle teşekkür etmem gerek! Çünkü genlerimize ait bir özellik. Bunun dışında ise tabii ki çok çalışıyorum. Pratik yapıyorum. Bunun sayesinde buradayım.
KENDİNDE EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİĞİN, GELİŞTİRMEN GEREKEN YÖNLERİN VAR MI?
Her zaman geliştirmeniz gereken küçük şeyler vardır. Bu yüzden her zaman servisimde, bloğumda, hücumumda geliştirmem gereken detaylar olduğunu düşünüyorum.
'VAY BE! BEN BU MAÇTAYDIM...
BÜYÜK MAÇ STRESİNDEN UZAKLAŞTIRAN FORMÜLLERİN VAR MI?
Baskıyı her zaman hissediyorum. Ama büyük maç oynadığımda 'Vay be! Ben bu maçtaydım' diye düşünüyorum. O yüzden de maçın tadını çıkartmaya çalışıyorum.
HUKUK VE MODA KONUSUNDA NASIL HAYALLERİN VAR?
Hukukla ilgili bunu bir aktivizm alanı olarak görüyorum. İnsanların haklarını ve değerlerini alması gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili çalışmalar, okumalar yapıyorum. Benim yaşadığım şeyleri yaşayan, benim geçtiğim yollardan geçen insanların yanında olabilme yöntemleri bulmaya çalışıyorum. Modayla ilgili de kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olabildiğini düşünüyorum. Uzun, kısa ya da hamile kadınlar kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa onlara bu imkanı sağlayacak bir alan olduğunu düşünüyorum.
BENİM ÇOK BÜYÜK BİR KALBİM VAR
NASIL BİR KARAKTER YAPIN VAR?
Başıma zor şeyler geldiğinde bunu içime atan duygusal biriyim. Beni nasıl hissettirdiğini düşündüren ve bana neler öğretebileceğini değerlendiren bir insanım. Hayata bu şekilde bakıyorum. Büyük bir kalbim var. Hayatı yaşamayı seviyorum ve empatik bir kişiliğim.
PROFESYONEL VOLEYBOLCU OLMAK HAYATINA NELER KATTI?
Birincisi; profesyonel bir sporcu olarak daha hızlı büyümeniz gerekiyor. Çok daha hızlı yetişkin oluyorsunuz ve büyük duygular yaşıyorsunuz. Ayrıca kendi bedeninizi tanımanız gerekiyor.
ASLA KEŞKE DEMEK İSTEMEM!
Arkadaşların ya da ailen geldiği zaman İstanbul'da nereleri gezdirdin?
Arkadaşlarım ve aileme de gezdirdim buraları. Sultanahmet'i gördüler, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nı gördüler. Boğaz turu yaptılar ve mümkün olduğu kadar bütün İstanbul'u gezdik.
HAYATA DAİR EN BÜYÜK KORKUN?
Yaşlandığımda, gençken sırf insanlar beni yargılayacak diye bir şeyler yapmamış olmaktan korkuyorum.
EN ÇOK NEYE PARA HARCIYORSUN?
Aslında çok para harcayan biri değilim. Büyük maçlardan sonra istediğimiz sonucu almışsak kendime bir hediye alıyorum. Bu da genelde çanta oluyor. Çantaları çok seviyorum çünkü.
GUİDETTİ EĞLENCELİ
GUİDETTİ'NİN SİSTEMİNE VE ANTRENMANLARINA ALIŞMAKTA ZORLANDIN MI?
Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. İtalyan olması da bana yardımcı oluyor. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz, muhabbetimiz iyi. Zor bir sistemi var. Ama eğlenceli bir zorluk bu. Onunla çalışmak keyifli.
PERFORMANSIM 10 ÜZERİNDEN 6!
Köklerime bağlı biriyim. Nijerya'nın benim için ne ifade ettiğini sorarsanız, 'Evim' derim.
Kendi performansımı değerlendirecek olursam, 10 üzerinden 5-6 veririm. Çok ödül aldım ama ben takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. O yüzden ödülleri düşünmüyorum.
Beslenme rutinimde herhangi bir şeyi kesmiyorum. Normal besleniyorum ama arada kaçamaklar da yapıyorum. Mesela dondurma benim için bir kaçamak. Canım dondurma istiyorsa onu yiyorum.
İstanbul'u çok seviyorum, bence harika bir şehir. Kaotik bir yer gibi gözüküyor ama burada zaman geçirdikçe bir düzeni olduğunu anlıyorsunuz.