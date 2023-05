Smacımı yapar çantamı alırım!

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı ile karşılaşacak VakıfBank'ın dünyaca ünlü yıldızı Paola Egonu, büyük final öncesi'a konuştu. Ülkemizde forma giyen kariyerli yabancı voleybolcuların başında gelen Nijerya asıllı İtalyan yıldız, İstanbul'daki günlerinden, özel yaşamına, kariyer hedeflerine ve 20 Mayıs'ta kritik maça kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.diyerek yolların ayrılacağını resmen duyurduğu başarılı voleybolcu, sorularımıza şu yanıtları verdi:Kulüp tarihi harika, muhteşem oyuncuları ve teknik kadrosu olan bir yere geldiğimin farkındaydım. Önceleri VakıfBank ile sonunda kupa olan çok fazla finallerde karşılaştık.Bir şey kaçırmamam konusunda takım arkadaşlarım, kulüp yetkilileri her konuda yardımcı oldular ve kendimi evimde hissettirdiler.Kariyerimden son derece gurur duyuyorum. Çok iyi koçlarla çalıştım, çok iyi takımlarda oynadım. Kulüplerde ve milli takımda çok fazla finallere çıktım.Orada daha iyi bir sonuç almak isterdim ama bundan sonra hem kulüpte hem milli takımda hâlâ finallerde oynamayı çok istiyorum.Avrupa'nın en büyük kupasını Eczacıbaşı'nı yenerek getirmek için her şeyi yapacağız. Çok istiyoruz, kupaya odaklanmış durumdayız. Harika bir maç olacak. İki takım da çok iyi. Ben o maçın keyfini çıkartmak istiyorum.Şampiyonlar Ligi, voleybolun kulüpler bazındaki en büyük çekişmesi. En yüksek rekabet orada oluyor.Smaçlarımın bu kadar etkili olmasının sebebi, hem fiziksel hem de genetik faktörler diyebilirim. Zıplama için aileme özellikle teşekkür etmem gerek! Çünkü genlerimize ait bir özellik. Bunun dışında ise tabii ki çok çalışıyorum. Pratik yapıyorum. Bunun sayesinde buradayım.Her zaman geliştirmeniz gereken küçük şeyler vardır. Bu yüzden her zaman servisimde, bloğumda, hücumumda geliştirmem gereken detaylar olduğunu düşünüyorum.Baskıyı her zaman hissediyorum. Ama büyük maç oynadığımda 'Vay be! Ben bu maçtaydım' diye düşünüyorum. O yüzden de maçın tadını çıkartmaya çalışıyorum.Hukukla ilgili bunu bir aktivizm alanı olarak görüyorum. İnsanların haklarını ve değerlerini alması gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili çalışmalar, okumalar yapıyorum. Benim yaşadığım şeyleri yaşayan, benim geçtiğim yollardan geçen insanların yanında olabilme yöntemleri bulmaya çalışıyorum. Modayla ilgili de kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olabildiğini düşünüyorum. Uzun, kısa ya da hamile kadınlar kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa onlara bu imkanı sağlayacak bir alan olduğunu düşünüyorum.Başıma zor şeyler geldiğinde bunu içime atan duygusal biriyim. Beni nasıl hissettirdiğini düşündüren ve bana neler öğretebileceğini değerlendiren bir insanım. Hayata bu şekilde bakıyorum. Büyük bir kalbim var. Hayatı yaşamayı seviyorum ve empatik bir kişiliğim.Birincisi;profesyonel bir sporcu olarak daha hızlı büyümeniz gerekiyor. Çok daha hızlı yetişkin oluyorsunuz ve büyük duygular yaşıyorsunuz. Ayrıca kendi bedeninizi tanımanız gerekiyor.Arkadaşlarım veaileme de gezdirdimburaları. Sultanahmet'igördüler, Kapalıçarşı veMısır Çarşısı'nı gördüler.Boğaz turu yaptılarve mümkün olduğukadar bütün İstanbul'ugezdik.Yaşlandığımda,gençken sırf insanlarbeni yargılayacak diyebir şeyler yapmamışolmaktan korkuyorum.Aslında çok para harcayan biri değilim. Büyük maçlardan sonra istediğimiz sonucu almışsak kendime bir hediye alıyorum. Bu da genelde çanta oluyor. Çantaları çok seviyorum çünkü.Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. İtalyan olması da bana yardımcı oluyor. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz, muhabbetimiz iyi. Zor bir sistemi var. Ama eğlenceli bir zorluk bu. Onunla çalışmak keyifli.Köklerime bağlı biriyim. Nijerya'nın benim için ne ifade ettiğini sorarsanız, 'Evim' derim.Kendi performansımı değerlendirecek olursam, 10 üzerinden 5-6 veririm. Çok ödül aldım ama ben takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. O yüzden ödülleri düşünmüyorum.Beslenme rutinimde herhangi bir şeyi kesmiyorum. Normal besleniyorum ama arada kaçamaklar da yapıyorum. Mesela dondurma benim için bir kaçamak. Canım dondurma istiyorsa onu yiyorum.İstanbul'u çok seviyorum, bence harika bir şehir. Kaotik bir yer gibi gözüküyor ama burada zaman geçirdikçe bir düzeni olduğunu anlıyorsunuz.BAHADIR BEYARSLAN