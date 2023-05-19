Çok süper olacak!

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı İtalya’nın Torino kentinde kozlarını paylaşacak. En büyük kupa 8. kez ülkemize gelecek. Ayrıca Türk kadın voleybolu; biri dünya, üçü Avrupa olmak üzere dört önemli turnuvada 24. kez zirveye çıkacak
Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'en büyük' yarın İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Süper Final'de belli olacak. VakıfBankile EczacıbaşıDynavit'in kozlarınıpaylayacağı mücadele18.30'da başlayacak,Tivibu Sporve Tivibu Spor YouTube'dancanlı yayınlanacak. İlk kez iki Türk takımı bu organizasyonun finalinde karşı karşıya gelirken sonuç ne olursa olsun kadınlarda Şampiyonlar Ligi kupası 8. kez Türkiye adına kalkacak. Ayrıca Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli turnuvadaki 24. kupayı elde edecek. İlk olarak 2011 sezonundaVakıfBank'ınaldığı ŞampiyonlarLigi kupası, sonrasında6 kez daha Türktakımlarının müzesinegirdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyon olan ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonu mutlu sonla tamamladı.
VAKIFBANK'TA HEDEF 6. YILDIZ Kazandığı 11 kupayla en başarılı Türk takımı olan VakıfBank'ın Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer almak istediklerini söyledi. İtalya yolculuğu öncesi konuşan Demir, "Sezonu şampiyonlukla tamamlayıp,6. yıldıza ulaşmak için eniyi mücadelemizi ortaya koyacağız.Umarım, keyifli bir final olurve biz kazanırız" dedi.
ECZACI'DAN ZAFERE YOLCULUK Eczacıbaşı Dynavit, final için dün sabah saatlerinde İtalya'ya gitti. İkinci kez bu kupada mutlu sona ulaşmayı hedefleyen turuncu beyazlı ekip, VakıfBank'ı mağlup ettiği takdirde uluslararası arenada 7. kupasını kazanmış olacak. Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi dışında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, CEV Kupası'nda ise 3 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.