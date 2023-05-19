Çok süper olacak!

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'en büyük' yarın İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Süper Final'de belli olacak.İlk kez iki Türk takımı bu organizasyonun finalinde karşı karşıya gelirken sonuç ne olursa olsun kadınlarda Şampiyonlar Ligi kupası 8. kez Türkiye adına kalkacak. Ayrıca Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli turnuvadaki 24. kupayı elde edecek.Bu süreçte VakıfBank, 5 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyon olan ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonu mutlu sonla tamamladı.11 kupayla en başarılı Türk takımı olan VakıfBank'ın Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer almak istediklerini söyledi. İtalya yolculuğu öncesi konuşan Demir,dedi.Dynavit, final için dün sabah saatlerinde İtalya'ya gitti. İkinci kez bu kupada mutlu sona ulaşmayı hedefleyen turuncu beyazlı ekip, VakıfBank'ı mağlup ettiği takdirde uluslararası arenada 7. kupasını kazanmış olacak. Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi dışında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, CEV Kupası'nda ise 3 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.