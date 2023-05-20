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Giriş Tarihi: 20.5.2023 20:36 Son Güncelleme: 20.5.2023 20:45

Son dakika: CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank şampiyon oldu!

Son dakika: CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank şampiyon oldu!

Son dakika: İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 6’ncı şampiyonluğuna ulaştı

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Böylece VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olmayı başardı.

ECZACIBAŞI DYNAVİT İKİNCİ OLDU

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, rakibine mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti. Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikinciliği sonucu kasasına 250 bin Euro koydu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, müsabakanın ardından İHA'ya yaptığı açıklamada, "Mütevazı kadromuzla Avrupa ikincisi olduk. Biz bir şirket takımıyız. Ama önümüzdeki sezon takıma birkaç takviye yaparak bu sefer şampiyon olmak istiyoruz. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olduk. Amacımız bunları tekrarlamak" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank şampiyon oldu!
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