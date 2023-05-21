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Giriş Tarihi: 21.5.2023 17:18

Şahika Ercümen’den yeni rekor!

İHA
Şahika Ercümen’den yeni rekor!

Filipinler’in Cebu kentinde gerçekleşen Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan Ida Depth Challenge’da Şahika Ercümen 85 metreye kadar dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de kıta rekorunu kırdı.

15-19 Mayıs tarihlerinde Filipinler'in Cebu kentinde gerçekleşen Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan 'Ida Depth Challenge' pek çok rekora ev sahipliği yaptı. Türkiye'den Şahika Ercümen çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de kıta rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen yaptığı açıklamada, "Hazırlık turnuvası olarak değerlendirdiğimiz bu senenin ilk yarışmasında, ülkemizde yaşanan zor günler süresince antrenman yapamamıştım. Buna rağmen hem Türkiye rekorunu geliştirdim hem de 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdım. Asıl hedefim yazın düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkeme madalya kazandırmak. Sezona başarılı bir giriş yapabildiğim için mutluyum" dedi.

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Şahika Ercümen’den yeni rekor!
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