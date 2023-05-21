Türk finalinde kazanan rekortmen Vakıfbank! "Türkiye'ye sadece gururlanmak düştü"

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour Salonu, Türkiye için tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. Mücadele İtalya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. VakıfBank ilk iki seti 27-25 ve 25-17'lik skorlarla alıp 2-0 öne geçti. Rakibine karşı pes etmeyen Eczacıbaşı Dynavit 23-25 ile skoru 2-1'e getirse de son seti 25-17 alan VakıfBank 3-1'le mutlu sona ulaştı.



500 BİN EURO'NUN SAHİBİ OLDU

Kupayı kaldıran VakıfBank 500 bin Euro para ödülünün sahibi olurken, Eczacıbaşı Dynavit'e ise ikincilik ödülü olarak 250 bin Euro verildi. İki takım bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18 kez karşılaşırken 14'ünü kazanan VakıfBank, turnuva tarihinde bir takıma karşı en çok kazanan ekip unvanını sürdürdü. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribündeydi.





KUPA CANAVARI GİOVANNİ GUİDETTİ

Büyük final öncesi geçtiğimiz salı günü annesi Laura Guidetti'yi kaybeden VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı kulübün başında 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.



MUCİZEYİ BAŞARDIK

Ülkesi İtalya'da kupa kaldıran Guidetti maç sonrası oyuncularını tebrik edip şöyle konuştu: "Mitolojik Hydra karakteriyle bu finale hazırlandık. Bu karakterin kafasını kestiğiniz zaman bir tane daha çıkıyor. Bizim de kafamız çok kesildi ve yine geri geldik. Mükemmel oyuncularımız var, mucizeyi başardık. Müthiş bir baskı altındaydık ama harika bir final oynadık."





SON YEDİ SEZONA DAMGA VURDULAR

159 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9. kez finalde boy göstermenin mutluluğunu da yaşadı. Sarısiyahlılar son 7 sezonda sadece 2018- 2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.



EGONU'DAN ŞOV: 40 SAYI

Vakıfbank'ın Nijerya asıllı İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu şampiyonluğa 40 sayı ile damgasını vurdu. Ülkesinde oynanan maç dünyaca ünlü yıldızın sarı-siyahlı forma ile son karşılaşmasıydı. Bir sezon formasını giydiği VakıfBank'a şampiyon olarak veda eden 24 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl İtalya'da forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmayı izleyen İtalyan taraftarlardan büyük sevgi gören Egonu, "Şampiyon olduğumuz için mutluyum. Bu kupayı almayı çok istiyorduk. Karşımızda güçlü bir rakip olmasına rağmen sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyduk ve istediğimizi aldık" şeklinde konuştu.





BAŞKAN ERDOĞAN:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı'nı yenerek kupayı müzesine götüren VakıfBank'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile turnuvayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canı gönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZBOSTAN:

Bazı maçlarda kazanan ya da kaybedenin bir önemi yoktur… Tıpkı dün Torino'da oynanan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında olduğu gibi. Sayıyı kim alırsa alsın sevindik, smacı kim vurursa vursun alkışladık. Evet, sahaya çıkan teknik heyet ve sporcular kariyerleri için büyük önem taşıyan voleybolun en büyük kupasını almak için müthiş bir mücadele ortaya koydular. Türkiye'ye sadece gururlanmak düştü.

Türk sporcularının her organizasyonda yakaladığı büyük ivme bizleri başarılara alıştırdı. Özellikle de kadınlarımızın ayak sesleri. Artık her branşta madalya ya da kupa müzelerimizde yerini alıyor. Voleybol tüm branşlara bu anlamda da öncülük etti. Türkiye kadın voleybolunda bambaşka bir yerde.

VakıfBank son Avrupa şampiyonu sıfatıyla sahadaydı. Bu kupada 9. kez final oynadı. Eczacıbaşı ise 2015'te bu kulvarda şampiyonluk yaşamıştı. Dün ikisi de büyük bir mücadele ortaya koydu. Özetle VakıfBank tecrübesiyle işi bitirdi. Eczacıbaşı son set hariç direndi. Ama yetmedi.

Türk voleyboluna emek veren, bu tarihi finali bize yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.