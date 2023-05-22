Giovanni Guidetti'den SABAH Spor'a özel itiraflar! "İlişkimiz evliliğe benziyor"

İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti sadece VakıfBank değil, Türk voleybolunun gelişimine de büyük katkı verdi. Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası sıcağı sıcağına duygularını aldık. VakıfBank'a 2008'de imza attığında 36 yaşında olan ve geride kalan 15 yıla 27 kupa sığdıran 51 yaşındaki hoca, "Genç bir antrenör olarak geldim ve VakıfBank'la birlikte büyüdüm" dedi.

"ANNEM DE BİZİMLEYDİ"

Sarı-siyahlı kulüple yaşadıklarını evliliğe benzeten Guidetti, "Bu sezon çok zor maçlar oynadık ama her zaman savaştık ve zirvede olmayı bildik. F.Bahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün, çok kötü durumda olmamıza rağmen oyuncularımın pes etmediğini gördüğümde, bu şampiyonluğa inanmıştım. VakıfBank'ın başına geçtiğimde genç bir adamdım, takımla birlikte büyüdüm. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık" diye konuştu. Maçtan 4 gün önce annesini kaybettiğini hatırlatıp duygularını sorduğumuz İtalyan hoca, "Bu şampiyonlukta annem de bana yardım etti, bizimle olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZEYE ZORLA GÖNDERDİK

23 yaşında olan ve VakıfBank'la 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş'e yeni hedefini sorduk. Cevabı netti: "Seneye de şampiyon olup üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyoruz." Başarılı oyuncu, "Böyle bir takıma sezonu böyle bitirmek yakışırdı. Kaç kupa olursa olsun yetmeyecek ve istemeye devam edeceğiz. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımızı kupayla uğurlamak da güzel oldu. Giovanni maçtan 4 gün önce annesini kaybetti. O bizimle burada kalmak istedi ancak onu ailesinin yanında olması gerektiğine ikna ederek gönderdik. O yanımızda yokken de çok iyi çalıştık, ona destek olduk. Umarım bu kupa ona moral olmuştur. O, benim voleyboldaki babam. İnanılmaz saygı duyuyorum. Burada her şeyi ondan öğrendim" şeklinde konuştu.

KUPAYI ALACAĞIMIZI SİZE SÖYLEMİŞTİM

SABAH Spor'da 14 Mayıs Pazar günü yayınlanan röportajında Paola Egonu, "Artık zamanı geldi, büyük kupayı alacağız" diyerek iddiasını ortaya koymuştu. Karşılaşmaya attığı 40 sayı ile damga vuran, maçın MVP'si seçilen ve 3 farklı kulüple (AGIL Novara, Imoco Volley, VakıfBank) bu kupada şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen İtalyan yıldız sözlerine, "Size verdiğim röportajda zaten şampiyon olacağımızı, finalden keyif almaya çalışacağımızı söylemiştim" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Başardığımız için mutluyum. Harika bir maç oldu. Büyük maçlarda oynamak her zaman beni mutlu etmiştir." Bu arada VakıfBank'la son maçına çıkan Egonu, yeni sezonda ülkesi İtalya'da forma giyecek.





GUİDETTİ İLE YAŞANAN 27 ŞAMPİYONLUK

4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu 2013, 2017, 2018, 2021

6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023

7 Lig Şampiyonluğu 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022

6 Türkiye Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023

4 Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 2013, 2014, 2017, 2021