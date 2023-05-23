Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank’ın şampiyonluğunu değerlendirdi!

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Avrupa'nın en büyük kupasını alarak sezonu tamamlamanın onur ve gurur verici olduğunu dile getirdi. Hedefledikleri 5 kupanın 2'sini alabildiklerini ancak sezonu Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak bitirdikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan, yeni sezon hedeflerini ve iddialarını da ortaya koydu: "21 Mayıs sabahına gururla uyandım. Dünyada 4 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu olan başka bir başkan var mıdır bilmiyorum. Hedefler konusunda mütevazi olmayacağım, iddialıyız. VakıfBank yaptığı işin en iyisini yapar. Yine sezona 5'te 5 hedefiyle başlayacağız. Bunun için organizasyonlarımızı yapıyoruz. Yeni sezona da yine iddialı şekilde gireceğiz, bundan emin olun."

'KAN, TER, GÖZYAŞI'

VakıfBank'ın milli oyuncusu Cansu Özbay, medya gününü SABAH Spor adına takip eden Samet Yüksel'e duygularını şu sözlerle anlattı: "Mutlu ve gururluyuz. Dışarıdan bakıldığında kolay gözükebilir ama arkada çok fazla kan, ter ve gözyaşı vardı. VakıfBank'ın 6, benim 4. kupam. Cumhuriyetin 100. yılında iki Türk takımının final oynamış olması da bizim için anlamlı ve gurur vericiydi. Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyorum."

GURUR TABLOSU

Üst üste 2, toplamda 6. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank, dün düzenlediği medya gününde, kupaları ile 6 yıldızlı yeni logosunun önünde gurur pozu verdi. 36. sezonunda 38. kupasını kazanan ve Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa alan takımı olan sarı-siyahlılar, müzesine 12. uluslararası kupasını ekledi.