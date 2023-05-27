Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.5.2023

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Burak, Sittard'dan ayrıldı Türkıye'ye dönüyor
Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. 37 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından önümüzdeki sezon sarı-yeşilli takımda olmayacağını duyurdu. Deneyimli futbolcu, "En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın, kariyerini Türkiye'de sürdüreceği iddia edildi. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle geçtiğimiz sezon Sittard ile 2 yıllık futbolculuk, 3 senelik de antrenörlük anlaşması imzalamıştı.

Zidane 150 milyon 'luk çılgın teklifi geri çevirdi
REAL Madrid'den ayrıldığı 2021 yazından bu yana hiçbir takımı çalıştırmayan Zinedine Zidane'a astronomik bir teklif yapıldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Al Nassr, mutsuz olan yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak adına her yolu devreye sokuyor. Suudi Arabistan ekibi, son hamlesini yaparak CR7'nin Madrid'de birlikte çalıştığı teknik direktör Zidane'a, 2 yıl için 150 milyon Euro (3 milyar 220 milyon TL) önerdi. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak istediğini belirten Fransız hoca, bu çılgın teklifi elinin tersiyle itti.

Türk Telekom, Aslan'ı devirip avantajı kaptı
TÜKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, evinde Galatasaray Nef'i 94-85 yendi. Mavibeyazlılar, seride 1-0 öne geçti. İkinci randevu 30 Mayıs Salı oynanacak. Ev sahibi takımda Jerian Grant 28 sayı ile en skorer isim oldu. Aslan'da ise Dylan Ennis 21 sayıyla oyandı. Bu arada maçın sonlarında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik güçleri o bölgeye gelip uyarıda bulundu. Diğer maçta da Pınar Karşıyaka, F.E. Bursaspor'u 91-83 yendi.

'Futbol tarihinin en güzel gollerinden'
EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, maçın ardından şöyle konuştu: "Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Ama biz çok iyi mücadele ettik. Cesur, korkmadan, reaksiyon göstererek oynadık. Beraber hareket edince, iyi pozisyon alıp mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık. Oyuncularım bana çok özel bir gün yaşattı. Alpaslan, Türk futbol tarihindeki en güzel gollerden birini atmış olabilir."

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