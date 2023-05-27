Haber hattı

Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. 37 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından önümüzdeki sezon sarı-yeşilli takımda olmayacağını duyurdu. Deneyimli futbolcu,ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın, kariyerini Türkiye'de sürdüreceği iddia edildi. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle geçtiğimiz sezon Sittard ileanlaşması imzalamıştı.REAL Madrid'den ayrıldığı 2021 yazından bu yana hiçbir takımı çalıştırmayanFransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Al Nassr, mutsuz olan yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak adına her yolu devreye sokuyor. Suudi Arabistan ekibi, son hamlesini yaparak CR7'nin Madrid'de birlikte çalıştığıönerdi. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak istediğini belirten Fransız hoca, bu çılgın teklifi elinin tersiyle itti.TÜKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, evinde Galatasaray Nef'i 94-85 yendi.İkinci randevu 30 Mayıs Salı oynanacak.ile en skorer isim oldu. Aslan'da ise Dylan Ennis 21 sayıyla oyandı. Bu arada maçın sonlarında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik güçleri o bölgeye gelip uyarıda bulundu. Diğer maçta daEYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, maçın ardından şöyle konuştu: "Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Ama biz çok iyi mücadele ettik.Beraber hareket edince, iyi pozisyon alıp mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık. Oyuncularım bana çok özel bir gün yaşattı. Alpaslan, Türk futbol tarihindeki en güzel gollerden birini atmış olabilir."