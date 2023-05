Santarreli ilk kez SABAH Spor'a konuştu! Genç hocadan çarpıcı itiraf: "

Takım oyundan düştüğü zaman neler yapıyorsunuz?

Her şeyi denerim. Her zaman aynı çözüm sonuç getirmez ama o anı, yani düşüşü anlamak gerekir. Ona göre pozitif enerjiyi takıma vermek gerekir. Onları sarsmak gerekir. Her an, birbirinden değişiklik gösterir. İyi koç da bunu algılar ve ona göre takımını hazırlar. Oyuncu değişikliğiyle çözüm bulmaya çalışırım. Fakat duygusal olarak çıkmazdaysak doğru noktaya dokunmam gerekir. Benim işimin zor tarafı da budur.



"BU KADAR İLGİYİ HAK EDİYOR MUYUM?"



Türkiye'nin büyük beklentisi var. Bunları karşılayabileceğinize inanıyor musunuz?

Türk voleybol taraftarları gerçekten harika. Milli takımlarına çok bağlılar. Geldiğim ilk günden beri bunu görüyorum. Beni de gerçekten istediler. Bu denli bir destek ve ilgiyi hak ediyor muyum bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, bu sevginin karşılığını taraftarlara, kızlara ve federasyona vermek için elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapacağım. Ben, işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân mevcut. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır. Baskı olmasa bile ben kendime baskı yaratan bir karakterim.



"EBRAR VE VARGAS GİBİSİ DÜNYADA YOK"



"İki oyuncunun aynı anda sahada olması için bir yol bulmalıyız. Bu iki seviyede pasör çaprazına sahip olan bir ülke yok. Büyük bir şans.