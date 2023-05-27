Santarreli ilk kez SABAH Spor'a konuştu! Genç hocadan çarpıcı itiraf: "





Ebrar ve Vargas'ı takımda nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?

Aslında bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı sevmem. Öncelikle şunu belirteyim; her bir oyuncumuzun duruşu harika. Ebrar, Vargas ve Meliha bizim harika oyuncularımızdan. Ebrar bir süre takımında oynamadı. Toparlaması için zamana ihtiyacı var. Çok çeşitli opsiyonlarımız var çünkü elimizde çok iyi oyuncular mevcut. Vargas ise dünyadaki en iyi pasör çaprazlarından biri. Bu iki oyuncunun aynı anda sahada olması için ortak yol bulmamız gerekiyor. Dünyada bu iki seviyede pasör çaprazına sahip olan bir ülke yok. Bu, büyük bir şans.

Voleybol sizin için nedir? Hayatınızın her şeyi mi?

Voleybol benim hayatım. Bağımlılık gibi, onsuz yaşayamam. O kadar yoğun duygulara sahibim ki voleybola ömrümü verebilirim. Ama belki de aslında benim voleybola verdiğimden daha fazlasını voleybol bana vermişti. Voleybol maçı seyretmek benim ilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiye ligini takip etmek bir tutkuydu.



TÜRK MİLLİ TAKIMI BENİM İÇİN BİR ONUR

Giovanni Guidetti'nin yerine gelmek risk midir?

Siz Türkiye'ye geldiniz, o da Sırbistan'a gitti. Onunla konuştunuz mu? Aranızda bir fikir alışverişi oldu mu? Hayat gerçekten çok garip. Giovanni Sırbistan'a gitti, ben Türkiye'ye geldim. Yani benchleri değiştik. Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden birisi. Bu benim için ayrı bir gurur. Giovanni benim için bir öğretmen, bir rol model. Ondan sonra böylesi bir milli takımın başına geçmek benim için gerçekten onur. Onunla konuşmuştum. Birbirimize milli takımlarla ilgili bilgi verdik ve karşılıklı tavsiyelerde bulunduk. Giovanni'nin orada iyi işler yapacağına eminim. Ama umarım biz çok daha iyi işler yaparız.



"HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ"



Türkiye'den teklif aldığınızda neler hissettiniz?

Türkiye karşıma çıkan seçenekler arasında spora olan tutkumu en iyi şekilde gösterebileceğim adreslerin başındaydı. 6 yıl bir kulüp çalıştırmıştım ve önümde milli takım seçenekleri vardı. Böylesi bir federasyonun beni arayacağını hayal bile edemezdim. Çok memnunum. Şu an içinde bulunduğum rüyadan uyanmak hiç istemiyorum. Türkiye'de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu beraber yapabiliriz. Son birkaç aydır hayatım tamamıyla değişti. Sayın başkanımız bana projelerini anlattığında, büyük bir heyecan ve inançla karşılık verdim. Doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İki senelik bir kontrat olsaydı, kabul etmem çok zor olurdu. İki senede geleceğe dair çok fazla değiştireceğiniz, başaracağınız çok şey olmayabilir. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Kısa vadede tabii ki olimpiyat hedefimiz var. Ben hiç olimpiyatta oynamadım ve hedefim olimpiyata gitmek. Uzun vadede ise Türk voleybolunun geleceği için çalışmak istiyorum. Tüm yaş kategorilerinde yetenekli genç voleybolcuları takip etmeye yönelik bir proje yapmak istiyorum. Türk voleybolunun geleceğini inşa etmek istiyorum.



"ANTALYA İÇİN GERİ SAYIM"

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı üç ayaktan oluşan 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 30 Mayıs-4 Haziran arasında Antalya'da oynanacak. Filenin Sultanları, 31 Mayıs'ta Güney Kore, 1 Haziran'da Sırbistan, 3 Haziran'da İtalya ve 4 Haziran'da ise ABD ile karşılaşacak. İkinci hafta 13-18 Haziran'da Hong Kong'da; üçüncü hafta ise 27 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'da oynayacak. 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar 12-16 Temmuz'da ABD'deki finallere katılacak.