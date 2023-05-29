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Giriş Tarihi: 29.5.2023 15:11 Son Güncelleme: 29.5.2023 15:12

Eczacıbaşı Dynavit, Martyna Czyrnianska'yı kadrosuna kattı!

AA
Eczacıbaşı Dynavit, Martyna Czyrnianska’yı kadrosuna kattı!

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Polonyalı pasör çaprazı Martyna Czyrnianska'yı transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon için Polonya Milli Takımı'nın genç yeteneklerinden Martyna Czyrnianska ile anlaştık. Martyna, genç yaşında milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda kendini daha da geliştirerek önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

Kariyerinde SMS PZPS Szcyrk, Elite Volley Krakow ve Energa MKS SMS Kalisz takımlarında görev yapan 19 yaşındaki voleybolcu, son olarak Grupa Azoty Chemik Police forması giydi.

Açıklamada transferiyle ilgili görüşlerine yer verilen Polonyalı oyuncu, "Bu büyük aileye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak olmak benim için gurur verici. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu sezon Sultanlar Ligi ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamlayan Eczacıbaşı, pasör çaprazı Samanta Fabris ile yollarını ayırdı.

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Eczacıbaşı Dynavit, Martyna Czyrnianska'yı kadrosuna kattı!
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