Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 29.5.2023

Haber hattı

Haber hattı
Ronaldo şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Al Ittihad, Al Feiha'yı 3-0 yenerek aradaki puan farkını 5'e yükseltti ve ligi zirvede bitirmeyi garantiledi. Al Nassr, bu sezon Suudi Arabistan Kral Kupası ve Süper Kupa'da yarı finallerde elenmişti. 38 yaşındaki Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 defa Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa'da mücadele etti.

R. Madrid, Firmino'yu kadrosuna katacak
Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Roberto Firmino için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid ekibinin, oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladığı belirtildi. Ancak 31 yaşındaki forvetin, İspanyol devi için tek öncelik olmadığı, listesinde 4-5 farklı oyuncunun daha bulunduğu ifade edildi. Brezilyalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Boston Celtics, seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi
NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi. Celtics, Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrıldı. Serinin 7. ve son maçı, bu gece sabaha karşı TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets ile eşleşecek. Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Pochettino resmen Chelsea'nin başında
Chelsea, uzun süredir görüştüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı. Londra ekibi, iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocayla 2026 yılına kadar mukavele imzaladı. Tecrübeli hoca, haftaya Chelsea'nin menajeri olarak göreve başlayacak. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG'yi çalıştırdı. PSG ile Fransa lig şampiyonluğu, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazandı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
28 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen 7'li koalisyon ortakları açıklama yapmadan dağıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA