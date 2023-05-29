Haber hattı

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalırkenAl Nassr, bu sezon Suudi Arabistan Kral Kupası ve Süper Kupa'da yarı finallerde elenmişti. 38 yaşındaki Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 defa Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa'da mücadele etti.Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Roberto Firmino için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid ekibinin, oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladığı belirtildi. Ancak 31 yaşındaki forvetin, İspanyol devi için tek öncelik olmadığı,Brezilyalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi. Celtics, Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrıldı.Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets ile eşleşecek. Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halindeChelsea, uzun süredir görüştüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı. Londra ekibi, iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardındanTecrübeli hoca, haftaya Chelsea'nin menajeri olarak göreve başlayacak. 51 yaşındaki teknik adam, daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG'yi çalıştırdı.Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazandı