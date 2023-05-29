Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli atlet Mehmet Çelik, 800 metrede 45 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 10:48

Milli atlet Mehmet Çelik, 800 metrede 45 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

AA
Milli atlet Mehmet Çelik, 800 metrede 45 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet Mehmet Çelik, Fransa'da düzenlenen Dünya Atletizm Yarışı'nda 800 metrede Sermet Timurlenk'e ait 45 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'de eğitim hayatını sürdüren milli atlet Mehmet Çelik, Forbach kentinde düzenlenen organizasyona katıldı.

Mehmet Çelik, 800 metrede 1.47.21'lik derecesiyle 1978'den bu yana kırılamayan Sermet Timurlenk'e ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yılın başında South Plains Collage adına Teksas'ta düzenlenen TTU Corky Classic NJCAA yarışında 1.48.23'lük derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı ve büyükler salon Türkiye rekorunu kırmıştı.

Milli atlet, böylelikle salondan sonra piste de 800 metre rekorunun sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte 2023 seçim sonuçları ve adayların güncel oy oranları...
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
28 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen 7'li koalisyon ortakları açıklama yapmadan dağıldı
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli atlet Mehmet Çelik, 800 metrede 45 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA