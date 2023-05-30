Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 30.5.2023

Haber hattı

Haber hattı
Hatice Kübra dünya 3.'sü
Milli tekvandocumuz, Bakü'deki Dünya Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya elde etmeyi başardı
AZERBAYCAN'DA düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası dün başladı. Bakü'de gerçekleşen organizasyonun ilk gününde milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalyayı boynuna takmayı başardı. 57 kiloda tatamiye çıkan ve 1'inci turu bay geçen Hatice Kübra, 2. turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito'yu da mağlup eden 30 yaşındaki tekvandocumuz, çeyrek finalde Polonyalı rakibi Adamkiewicz'i yenerek yarı finale yükseldi. Bu aşamada ise Chia-ling Lo'ya 2-1 kaybedip dünya 3.'sü oldu ve bronz madalya aldı.

Şanlı, sokak ortasında soyuldu
İSPANYA'DA Barcelona forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı'nın, sokak ortasında 25 bin dolarlık (500 bin TL) saati çalındı.. 27 Mayıs akşamı eşi ile birlikte restorandan çıkan Sertaç Şanlı'nın arkasından gelen iki hırsız, oyuncunun bir anda saatini çalarken milli sporcu yaptığı açıklamada, "Herhangi fiziksel temas yaşanmadı. Taksiye binecekken nasıl olduğunu anlamadan saatimi aldılar" dedi. Şanlı, polise başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Play-off'ta görev Kadir Sağlam'ın
SPOR Toto 1. Lig'de play-off 2. tur maçının hakemi belli oldu. İlk maçta Göztepe'yi 3-1 yenen Bodrumspor ile Sakaryaspor'u 1-0 deviren Eyüp'ün yarın karşı karşıya geleceği mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Eyüp Stadı'nda yarın 20.00'de oynanacak müsabakanın rövanşı ise 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da yapılacak. Turu geçen ekip finalde Pendikspor'un rakibi olacak.

Filede Santarelli dönemi Güney Kore ile başlıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi birinci hafta maçlarının kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar, 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya'da sırasıyla Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile oynayacak. Yeni başantrenör Daniele Santarelli, kadroya şu isimleri dahil etti: Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

'Hande Gibi Smaçla' oyununa yoğun ilgi
RED Bull tarafından voleybolcu Hande Baladın için hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununda yarış tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki haftasında büyük ilgi toplayan oyunun, üçüncü haftasında alınan en yüksek puan 4.819,72 oldu. Hande Gibi Smaçla, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Her hafta ilk üç sırayı alanlar, voleybol kiti kazanıyor.

Montella: Konuşacağız Sancak: Keyfi bilir
SEZON sonu kontratı bitecek olan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yönetim ile görüşeceklerini söyledi. "Evlilikler iki tarafladır" diyen İtalyan hoca, "Tabii ki kalmayı istiyorum. Neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz" dedi. Başkan Murat Sancak ise "İsteyen istediği yere gidebilir. Kimseyi zorla tutacak değiliz. Lig bitince konuşacağız. Montella da kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Giderse yurt dışına gider. Onun haricinde olur mu olmaz mı keyfi bilir" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
Doktor Özgün Kaleoğlu’nun skandal paylaşımına soruşturma: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA