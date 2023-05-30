Haber hattı

Milli tekvandocumuz, Bakü'deki Dünya Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya elde etmeyi başardıAZERBAYCAN'DA düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası dün başladı. Bakü'de gerçekleşen organizasyonun ilk gününde milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalyayı boynuna takmayı başardı.2. turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito'yu da mağlup eden 30 yaşındaki tekvandocumuz, çeyrek finalde Polonyalı rakibi Adamkiewicz'i yenerek yarı finale yükseldi.2-1 kaybedip dünya 3.'sü oldu ve bronz madalya aldı.İSPANYA'DA Barcelona forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı'nın, sokak ortasında 25 bin dolarlık (500 bin TL) saati çalındı.. 27 Mayıs akşamı eşi ile birlikte restorandan çıkan Sertaç Şanlı'nın arkasından gelen iki hırsız, oyuncunun bir anda saatini çalarken milli sporcu yaptığı açıklamada,dedi. Şanlı, polise başvurduğunu da sözlerine ekledi.SPOR Toto 1. Lig'de play-off 2. tur maçının hakemi belli oldu. İlk maçta Göztepe'yi 3-1 yenen Bodrumspor ile Sakaryaspor'u 1-0 deviren Eyüp'ün yarın karşı karşıya geleceği mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Eyüp Stadı'nda yarın 20.00'de oynanacak müsabakanın rövanşı iseyapılacak. Turu geçen ekip finalde Pendikspor'un rakibi olacak.A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi birinci hafta maçlarının kadrosu açıklandı.sırasıyla Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile oynayacak. Yeni başantrenör Daniele Santarelli, kadroya şu isimleri dahil etti: Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.RED Bull tarafından voleybolcu Hande Baladın için hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununda yarış tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki haftasında büyük ilgi toplayan oyunun, üçüncü haftasında alınan en yüksek puan 4.819,72 oldu. Hande Gibi Smaçla,oynanabiliyor. Her hafta ilk üç sırayı alanlar, voleybol kiti kazanıyor.SEZON sonu kontratı bitecek olan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yönetim ile görüşeceklerini söyledi.diyen İtalyan hoca, "Tabii ki kalmayı istiyorum. Neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz" dedi. Başkan Murat Sancak iseyorumunu yaptı.